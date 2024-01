Vlakke AEX in aanloop naar rentebesluit Fed

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdag dicht bij huis. Rond de klok van elf uur koerste de AEX rond een niveau van 820,55 punten.

Vooral techaandelen drukten op de index, nadat Microsoft, Alphabet en chipmaker AMD dinsdagavond met cijfers kwamen. "Op zich zagen de vierdekwartaalcijfers er prima uit, maar toch ook waren er wat tegenvallers, zoals bij de omzet", zag investment manager Simon Wiersma van ING.

Het aandeel Microsoft lijkt vanmiddag ruim twee procent lager te openen, terwijl Alphabet in de voorbeurshandel bijna 6 procent wegzakte en AMD bijna zeven procent omlaag ging.

"Voor de grote Amerikaanse techbedrijven zijn de verwachtingen hooggespannen. De koersen van een aantal van de 'Magnificent Seven'-aandelen waren in aanloop naar de kwartaalcijfers fors opgelopen. Dat er na de publicatie van de cijfers wat teleurstelling is bij beleggers en er winstnemingen volgen, is niet meer dan logisch", aldus Wiersma. "De lat voor deze bedrijven ligt erg hoog."

Vanavond zullen de notulen van de Federal Reserve en het rentebesluit worden gepubliceerd. Momenteel staat de rente op 5,25 en 5,50 procent. Volgens de FedWatch Tool van CME is de kans dat dit renteniveau gehandhaafd blijft 97,9 procent.

Kijkend naar het rentebesluit van 20 maart 2024, wordt de kans op een renteverlaging geschat op 45 procent. Fed-voorzitter Jerome Powell zal na het besluit een persconferentie houden. "Vaak bepaalt de inhoud van deze toespraak, inclusief wat wel en niet gezegd wordt, het verdere verloop op de beurs", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de werkloosheid in Duitsland in januari is gedaald. Verder werd bekend dat de Franse inflatie afgelopen maand terugliep.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0828. De olieprijzen daalden tot een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen leverde UMG 1,1 procent in. Het muziekbedrijf en TikTok-moederbedrijf ByteDance hebben geen akkoord bereikt over een nieuwe overeenkomst. Het muziekbedrijf beschuldigde het socialmediabedrijf van oneerlijke praktijken en intimidatie. Het contract is slechts goed voor 1 procent van de omzet van UMG, aldus ING, maar de verwachting was dat er een contract tegen veel betere voorwaarden zou kunnen worden gesloten.

Besi verloor 1,5 procent en Prosus 1,1 procent. ArcelorMittal won 1,4 procent.

Allfunds steeg in de AMX 1,2 procent. Corbion daalde met 1,1 procent na het presenteren van nieuwe doelen en voorlopige cijfers. De omzet van Corbion is in het vierde kwartaal uitgekomen onder de verwachting, maar de EBITDA en vrije kasstroom vielen hoger uit, stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam. ING zag een bevestiging van het verkoopadvies op het aandeel.

Ebusco scheef 1,6 procent bij na het binnenhalen van een Zweedse order voor 14 bussen van het model 3.0.

Euronext won 2,8 procent na een koersdoelverhoging door Citi van 93 naar 107 euro.

Na gisteren al ruim 18 procent te zijn gestegen, won het lokaal genoteerde Onward Medical vandaag nog eens 18,1 procent. Mogelijk is deze koersopstoot te danken aan de melding van Neuralink van Elon Musk dat het de eerste hersenchip bij een mens heeft geïmplanteerd.