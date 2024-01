Gemengde update Corbion

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Corbion is in het vierde kwartaal uitgekomen onder de verwachting, maar de EBITDA en vrije kasstroom vielen hoger uit. Dit zei analist Fernand de Boer van Degroof Petercam woensdag in een rapport in reactie op de voorlopige cijfers die Corbion in aanloop naar de beleggersdag presenteerde.

De analist zei per saldo gemengde gevoelens te hebben bij de update. Corbion boekte in 2023 een aangepaste EBITDA van krap 192 miljoen euro en zei te verwachten dat de aangepaste EBITDA bij de kernactiviteiten in 2024 en 2025 met 15 tot 20 procent per jaar autonoom zal stijgen. Degroof Petercam rekende op een groei van 13 tot 14 procent per jaar.

Ook de verwachtingen voor een vrije kasstroom van meer dan 125 euro overtrof de raming van De Boer van 108 miljoen euro en zou moeten helpen om de schuldenlast van het bedrijf verder af te bouwen, zei de analist.

De verwachte omzetgroei bij de kernactiviteiten van 2 tot 6 procent per jaar kwam daarentegen aan de onderkant van zijn verwachtingen uit. De Boer rekende voor 2024 op een omzetgroei van 5,7 procent en voor 2025 van 6,3 procent.

Degroof Petercam handhaafde het koopadvies en koersdoel van 28,00 euro. Het aandeel Corbion noteerde woensdag 1,0 procent lager op 18,73 euro.