Escalatie UMG en TikTok

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft vooralsnog geen nieuwe deal weten te sluiten met TikTok. Dit bleek uit een open brief van het in Amsterdam genoteerde muziekbedrijf. Het contract tussen UMG en ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, loopt vandaag af. Het contract is slechts goed voor 1 procent van de omzet van UMG, aldus ING, maar de verwachting was dat er een contract tegen veel betere voorwaarden zou kunnen worden gesloten. "Terwijl Warner Music een deal tekende met TikTok, werd het steeds duidelijker dat de onderhandelingen tussen UMG en TikTok niet de goede kant opgingen", aldus de bank. "De open brief van UMG is een dramatische ontwikkeling, zo niet ongekend", aldus ING. Waar TikTok zegt dat het gratis promotie oplevert voor artiesten, vindt UMG dat artiesten onderbetaald worden. ING denkt niet dat beleggers rekening hielden met een deal met TikTok op korte termijn. "Toch kunnen ze negatief reageren." ING wees verder op de cijfers van YouTube, die moederbedrijf Alphabet dinsdagavond publiceerde. In het vierde kwartaal stegen de inkomsten van YouTube uit advertenties met 15,5 procent op jaarbasis tot 9,2 miljard dollar. ING heeft een koopadvies op UMG met een koersdoel van 30,00 euro. Het aandeel noteerde woensdag 2,0 procent lager op 27,22 euro. Bron: ABM Financial News

