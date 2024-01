Citi verhoogt koersdoel Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft het koersdoel voor Euronext verhoogd van 93,00 naar 107,00 euro en handhaafde het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank.

In dat rapport werd het koersdoel voor Deutsche Boerse ook verhoogd, maar voor London Stock Exchange juist verlaagd.

Voor het vierde kwartaal voorziet Citi voor Euronext een omzet van 358 miljoen euro. Dat zou 3 procent minder zijn dan de analistenconsensus van Visible Alpha. De analisten van Citi verklaren dit door druk op de omzet in combinatie met hogere kosten.

Citi verlaagde woensdag de winsttaxaties voor Euronext voor 2023 tot en met 2025 met 2 procent.

Dat het koersdoel toch zo flink omhoog kan, is te danken aan een 'sum of the parts' waardering tegen de laatste waarderingen voor sectorgenoten. Euronext handelt momenteel op 13,2 keer de winst in 2025, "wat een scherpe korting is ten opzichte van sectorgenoten in de VS en Europa". Die handelen namelijk rond 20 keer de winst.

Het aandeel Euronext is volgens Citi dus aantrekkelijk gewaardeerd, hoewel de analisten geen aanjagers voor de koers op korte termijn zien. Het beursbedrijf zal blijven zoeken naar nieuwe overnames, en daar is het bedrijf volgens Citi ook goed in.