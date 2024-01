AEX vlak geopend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdagochtend vlak geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX krap 0,1 procent lager op 820,09 punten. Onder de hoofdfondsen leverde UMG 3,0 procent in. Het muziekbedrijf en TikTok-moederbedrijf ByteDance hebben geen akkoord bereikt over een nieuwe overeenkomst. Het muziekbedrijf beschuldigde het socialmediabedrijf van oneerlijke praktijken en intimidatie. Besi verloor 1,8 procent en Prosus 1,0 procent. ArcelorMittal won 1,1 procent. Fagron steeg in de AMX 1,1 procent, net als JDE Peet's. Corbion daalde met 1,9 procent na het presenteren van nieuwe doelen en voorlopige cijfers. Ebusco scheef 3,1 procent bij na het binnenhalen van een Zweedse order voor 14 bussen van het model 3.0. Euronext won 0,9 procent na een koersdoelverhoging door Citi. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.