Update: Geen nieuwe deal tussen UMG en TikTok

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group en TikTok-moederbedrijf ByteDance hebben geen akkoord bereikt over een nieuwe overeenkomst. Dit meldde het muziekbedrijf met een notering in Amsterdam in een open brief die het dinsdagavond op zijn website plaatste.

Daarbij beschuldigde het muziekbedrijf het socialmediabedrijf van oneerlijke praktijken en intimidatie.

UMG zei gesprekken te voeren met het Chinese moederbedrijf van TikTok over een verlenging van het contract dat vandaag, 31 januari, afloopt.

Het mediabedrijf vraagt daarbij om een passende compensatie voor zijn artiesten en liedjesschrijvers, bescherming van zijn artiesten tegen de schadelijke gevolgen van AI en een veilige online omgeving voor de gebruikers van TikTok.

UMG zegt dat TikTok heeft voorgesteld om artiesten en schrijvers een bedrag te betalen dat slechts een fractie is van het bedrag dat vergelijkbare grote sociale platforms betalen.

Daarnaast beschuldigde UMG TikTok ervan weinig moeite te doen om de enorme hoeveelheden inhoud op zijn platform aan te pakken die inbreuk maken op de muziekrechten van de artiesten van UMG: "Op het gebied van AI staat TikTok toe dat het platform wordt overspoeld met door AI gegenereerde opnames", aldus UMG.

UMG zei dat in de onderhandelingen TikTok een voorstel deed dat minder waard is dan de huidige, terwijl het platform juist hard gegroeid is. Om een deal af te dwingen verwijdert TikTok selectief muziek van opkomende artiesten van UMG, terwijl de grote sterren uit de stal van UMG wel op het platform blijven.

"Ofwel ze proberen onze kwetsbare artiesten te raken en ons te intimideren om een slechte deal te tekenen […] Maar dat zullen we nooit doen."

TikTok reageerde fel op de uitlatingen van UMG. "Het is erg jammer en teleurstellend dat Universal Music Group hun eigen hebzucht boven de belangen van hun artiesten en songwriters heeft gesteld", liet TikTok weten.

Volgens TikTok kiest UMG ervoor een platform met ruim een miljard gebruikers te negeren, en daarmee "een gratis middel voor de promotie en ontdekking van hun talent".

TikTok benadrukte in zijn reactie dat het wel overeenkomsten sloot met andere grote muziekbedrijven. "Het is duidelijk dat de acties van Universal niet in het beste belang zijn hun van artiesten, songwriters en fans", besloot TikTok.

Update: om reactie TikTok te vermelden.