Daniel Ervér nieuwe CEO H&M

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De raad van bestuur van H&M Hennes & Mauritz heeft Daniel Ervér benoemd tot nieuwe CEO van de H&M-groep. Dit maakte het Zweedse modebedrijf woensdagochtend bekend. Hij volgt Helena Helmersson op, die heeft besloten af te treden als CEO en H&M te verlaten. Zij werkte 26 jaar voor het modebedrijf, waarvan de laatste vier als CEO. Ervér, geboren in 1981, heeft 18 jaar binnen H&M-groep gewerkt in verschillende functies in verschillende onderdelen van het bedrijf Recent stond hij aan het hoofd van H&M, het grootste merk binnen de H&M-groep. Ervér, die vanaf woensdag de functie van CEO overneemt, blijft operationeel verantwoordelijk voor H&M. Dit betekent dat er geen opvolger van Daniel als hoofd van H&M zal worden benoemd. H&M meldde verder dat de omzet in 2023 met 6 procent is gestegen. En exclusief Rusland en Wit-Rusland was dit 8 procent. In het vierde kwartaal steeg de omzet van het modebedrijf slechts fractioneel. De jaarwinst steeg met 145 procent. Bron: ABM Financial News

