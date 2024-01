BoA: "Resultaten KPN conform verwachting" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het afgelopen kwartaal grofweg conform verwachting gepresteerd. Dit oordeelden analisten van Bank of America woensdag in een rapport. De groepsomzet steeg afgelopen kwartaal met 4,3 procent na een groei van 2,2 procent in het derde kwartaal. Daarmee deed KPN het 1,5 procent beter dan de consensusverwachtingen. De groei van de dienstenomzet lag 0,5 procent boven de consensus. De aangepaste EBITDA na leases verbeterde verder met 2,2 procent, hetgeen grofweg conform verwachting was. De investeringen lagen evenwel 16 procent hoger dan waar de consensus op mikte, zo merkte Bank of America op, waardoor de operationele vrije kasstroom circa 13 procent lager uitviel dan verwacht. De vrije kasstroom lag wel 4 procent boven de consensus. Verder merkte Bank of America op dat de outlook voor 2024 werd herhaald. Wel werd KPN iets positiever over de verwachtingen voor de vrije kasstroom. Daarvoor wordt nu gemikt op 880 miljoen euro tegen 870 miljoen euro aanvankelijk. "Al met al zijn dit solide resultaten, waarbij de dienstenomzet en EBITDA na leases conform verwachting waren, maar de operationele vrije kasstroom vanwege hogere investeringen tegenviel", aldus de bank. De kleine outlookverhoging voor de vrije kasstroom zal volgens de analisten een steuntje in de rug blijken. De aanwas van nieuwe abonnees lijkt wat mager ten opzichte van een sterk tweede en derde kwartaal, aldus de analist. Bron: ABM Financial News

