KPN herhaalt outlook voor 2024

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft voor 2024 de outlook herhaald en bevestigde de intentie om voor 200 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Dit bleek woensdagochtend bij de jaarcijfers van het telecombedrijf. Volgens CEO Joost Farwerck werden de doelen voor 2023 behaald, waarbij de omzet uit services bleef groeien in alle segmenten. De topman zei op schema te liggen met de uitrol van glasvezel en verwelkomde een recordaantal huishoudens op het netwerk. "De significante investeringen die worden gedaan in ons netwerk en onze diensten, werpen hun vruchten af." In de komende vier jaar wil KPN meer dan 4,5 miljard euro in de eigen netwerken en de digitalisering van Nederland steken, waarbij de investeringen stabiel moeten blijven tot 2026, waarna de investeringen significant kunnen worden teruggeschroefd. Dit zal ook een ommekeer betekenen in de vrije kasstroom, blikte Farwerck vooruit. KPN wil dit jaar voor 200 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Bovendien wil KPN over dit jaar een dividend uitkeren van 17 cent per aandeel. Over 2023 keert KPN conform verwachting 15 cent per aandeel uit. Ook herhaalde KPN woensdag de voor 2024. Het telecombedrijf mikt op een aangepaste EBITDA na leases van 2.480 miljoen euro met een vrije kasstroom van 880 miljoen euro. De investeringen zullen 1,2 miljard euro bedragen. Daarmee ligt de vrije kasstroom wel 10 miljoen euro hoger dan de door KPN eerder afgegeven verwachting bij de beleggersdag in november. In het afgelopen kwartaal steeg de aangepaste EBITDA na leases met 2,2 procent tot 611 miljoen euro, waar analisten een stijging tot 609 miljoen euro hadden voorzien. In het derde kwartaal bedroeg dit resultaat nog 629 miljoen euro. Een hogere dienstenomzet werd deels tenietgedaan door hogere indirecte kosten, onder meer voor lonen en energie. De marge liep op jaarbasis terug van 43,9 tot 43,0 procent. De aangepaste omzet steeg met 4,3 procent tot 1.421 miljoen euro tegen een analistenverwachting van 1.400 miljoen euro. Onder de streep resteerde een winst van 206 miljoen euro, 8,4 procent meer dan de 190 miljoen euro een jaar eerder. KPN wees op een hogere EBIT, die deels teniet werd gedaan door hogere financieringskosten en lagere resultaten uit joint ventures en partners. De vrije kasstroom liep met 77 procent op van 189 tot 334 miljoen euro. Analisten mikten vooraf op 321 miljoen euro. Jaarcijfers Het telecombedrijf mikte voor heel 2023 op een vrije kasstroom van circa 870 miljoen euro. De EBITDA na leases zou uitkomen op circa 2,41 miljard euro. Dit werd uiteindelijk 886 miljoen en 2,42 miljard euro. De analistenconsensus mikte voor 2023 ook op een aangepaste EBITDA na leases van 2,42 miljard euro. De jaaromzet van KPN steeg met 2,5 procent naar 5,45 miljard euro. Bron: ABM Financial News

