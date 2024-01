Zweedse order voor Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Het Zweedse VR Sverige heeft 14 bussen van het model 3.0 besteld bij Ebusco. Dit meldde de fabrikant uit Deurne woensdag voorbeurs. De contracten zijn getekend en de bussen van 18 meter zullen begin 2025 in het Zweedse Helsingborg worden ingezet. "Recentelijk heeft de Ebusco 3.0 zijn positie als de meest efficiënte elektrische bus op de markt bewezen. Met de introductie van deze 18-meter bussen verwachten we nog meer impact te kunnen maken", zei co-CEO Peter Bijvelds woensdag. De financiële details van de transactie werden niet vermeld. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.