Chinese beurzen weer onder druk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen lieten woensdag een verdeeld beeld zien, met winst in Tokio maar rode koersen in China. De Nikkei index won 0,6 procent, terwijl de Shanghai index en de hoofdgraadmeter in Hongkong ongeveer 1,5 procent daalden. In Japan bleek het consumentenvertrouwen gestegen, maar in China krimpt de industrie nog altijd, zo bleek uit overheidscijfers. De Chinese dienstensector groeide in januari wel in een iets hoger tempo. De komende dagen zal S&P Global met cijfers over deze sectoren komen. Net als in Europa, waren ook Aziatische beleggers in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve vanavond. De markt rekent niet op een aanpassing van de rente, maar hoopt wel iets meer duidelijkheid te krijgen wanneer er wel een eerste renteverlaging mag worden verwacht. Verder zag de markt het aandeel Samsung onder druk staan na cijfers. De omzet en de winst van Samsung daalden en de winst lag op het laagste niveau sinds 2011. De beurs in Australie had de wind in de rug en noteerde een nieuw record. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend ongeveer 0,3 procent lager op 77,56 dollar per vat. De Europese beurzen maken zich op voor een verdeelde opening, na een dito slot op Wall Street dinsdagavond. Bron: ABM Financial News

