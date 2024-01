Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 4 punten voor de Duitse DAX, een plus van een punt voor de Franse CAC 40 en een stijging van 6 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag licht hoger gesloten, na macro-economische cijfers die erop wijzen dat een economische recessie nog niet aan de orde is.

De economie in de eurozone bleef eind vorig jaar kwakkelen, bleek dinsdag, met een krimp voor de Duitse economie, die hierdoor op de rand van een recessie staat. De Franse economie stagneerde, terwijl de Italiaanse en Spaanse economieën juist groeiden. In de hele eurozone was er sprake van stagnatie in het vierde kwartaal, maar werd een technische recessie vooralsnog vermeden. In 2023 groeide de eurozone met 0,5 procent.

Goed nieuws was er voor de aandelenkoersen op Wall Street, die een steun in de rug kregen omdat de schatkist in de VS dit kwartaal minder hoeft te lenen dan eerder werd verwacht. Dat liet de rentes op Amerikaanse staatsobligaties dalen en dat werd op de aandelenbeurzen positief ontvangen.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 6 basispunten naar 4,07 procent. Investment manager Simon Wiersma van ING verwacht dat de rentedaling in de loop van dit jaar verder doorzet, zodra de Fed de beleidsrente verlaagt. Wiersma gaat uit van mei maar de kans dat dit al in maart zal gebeuren wordt door de markt nu op ongeveer 50 procent ingeschat. Misschien dat we morgen iets meer duidelijkheid krijgen van de Fed.

Verder bevroor Aramco dinsdag zijn plan om productiecapaciteit te verhogen van 12 miljoen naar 13 miljoen vaten per dag. De grootste olie-exporteur ter wereld kreeg van het Saoedische ministerie van Energie de opdracht om de capaciteit op het huidige niveau te handhaven.

Stijgers en dalers

Bandenfabrikanten stonden onder druk, na een bericht dat de Europese mededingingsautoriteit onaangekondigde inspecties gaat houden in de bandensector in verschillende lidstaten. Er zouden prijsafspraken zijn gemaakt in de markt voor de vervanging van autobanden. Continental verloor 1,5 procent, Michelin iets minder dan een procent.

In Parijs gingen Saint-Gobain en Stellantis aan kop met winsten van 2,5 en 3,8 procent. De autofabrikant kon mogelijk profiteren van een sterke outlook van sectorgenoot General Motors. Ook Renault zat in de lift.

In Frankfurt ging farmabedrijf Sartorius aan kop met een winst van bijna 3 procent en steeg Heidelberg 2,5 procent. Zalando en MTU Aero Engines leverden tot 2,5 procent in.

Delivery Hero heeft circa 68 miljoen aandelen Deliveroo geplaatst op 1,13 pond per aandeel. Het aandeel Delivery Hero daalde 5,3 procent en Deliveroo verloor 3,1 procent. In Amsterdam daalde sectorgenoot Just Eat Takeaway met een half procent.

Drankenfabrikanten verloren ook terrein nadat Diageo, de maker van Johnnie Walker whisky en Smirnoff wodka, tegenvallende resultaten boekte. De trend dat er meer sterke drank wordt gedronken, bleef wel overeind, volgens analisten. Diageo steeg 0,6 procent in Londen. Remy Cointreau en Pernod Ricard stonden onder druk in Parijs, terwijl Campari-Milano op de Italiaanse beurs wel 1,6 procent won.

Euro STOXX 50 4.663,95 (+0,53%)

STOXX Europe 600 XXX,XX (+0,53%)

DAX 16.972,34 (+0,18%)

CAC 40 7.677,47 (+0,48%)

FTSE 100 7.666,31 (+0,44%)

SMI 11.443,13 (+0,12%)

AEX 820,64 (+0,09%)

BEL 20 3.646,10 (+0,09%)

FTSE MIB 30.623,27 (+1,29%)

IBEX 35 10.039,30 (+1,51%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdag verdeeld, na economische cijfers die wezen op een stevige economie in aanloop naar een rentebesluit van de Fed, en in afwachting van de resultaten van Alphabet en Microsoft.

Maandag scoorden de Dow Jones-index en de S&P500 voor de zesde keer dit jaar een nieuw record. Dinsdag bleek het aantal vacatures voor het eerst in drie maanden weer boven 9 miljoen te zijn gestegen, een teken van een sterke arbeidsmarkt. Er namen ook minder mensen ontslag, wat weer een signaal is van een zwakkere arbeidsmarkt. Het consumentenvertrouwen steeg naar het hoogste niveau in twee jaar. De Amerikaan maakt zich minder zorgen om inflatie en heeft meer vertrouwen in de economische vooruitzichten.

Aangezien nagenoeg niemand een renteverlaging verwacht van de Fed, zal de aandacht woensdag vooral uitgaan naar de woorden van voorzitter Jerome Powell. Nog altijd rekent de markt op agressieve renteverlagingen door de Fed in de nabije toekomst, maar dat lijkt moeilijk voorstelbaar met deze sterke economische cijfers, zei Brent Schutte van Northwestern Mutual.

Het banenrapport van vrijdag kan de sleutel zijn. "Volgens mij gaat het allemaal om hoe de Fed de arbeidsmarkt ziet". Vooral de loonsverhogingen zijn belangrijk voor de inflatieverwachtingen, zei Schutte

Dinsdag lette de markt vooral op Alphabet en Microsoft. De resultaten van het moederbedrijf van Google werden negatief ontvangen, terwijl Microsoft een neutrale marktreactie kon noteren nabeurs.

Verder maakte Aramco dinsdag bekend dat het zijn plannen om de productiecapaciteit te verhogen van 12 miljoen vaten per dag naar 13 miljoen vaten opschort. In een verklaring zei 's werelds grootste exporteur van ruwe olie dat het van het Saoedische ministerie van Energie de opdracht heeft gekregen om zijn capaciteit op het huidige niveau te handhaven.

Bedrijfsnieuws

UPS kwam dinsdag voorbeurs met een tegenvallende outlook. In de laatste drie maanden van het jaar behaalde UPS een geconsolideerde omzet van 24,9 miljard dollar, tegenover 27,0 miljard dollar een jaar eerder. Analisten gingen volgens FactSet uit van een omzet van 25,4 miljard dollar. Het aandeel verloor 8,2 procent.

General Motors steeg juist 7,8 procent, nadat de autofabrikant de verwachtingen overtrof, ondanks stakingen in het vierde kwartaal, en een optimistische outlook afgaf.

Pfizer sloot 1,7 procent lager. Beleggers leken opgelucht dat de outlook werd gehandhaafd na twee dramatische jaren waarin het de waarde van het bedrijf halveerde. Pfizer zag de kwartaalwinst dalen door de flink gedaalde opbrengsten uit coronaproducten.

Manpower steeg 0,7 procent, nadat bleek dat het uitzendbedrijf in het vierde kwartaal van 2023 veel minder winst boekte dan een jaar eerder. Wel haalde Manpower de eigen winstprognose. De outlook voor het eerste kwartaal wijst op een verdere winstdaling.

De aandelen van Whirlpool daalden 6,6 procent, nadat de fabrikant van witgoedapparatuur een hogere kwartaalomzet boekte, maar sombere omzetverwachtingen gaf.

Microsoft stond dinsdag nabeurs vrijwel vlak na de publicatie van de kwartaalcijfers, die vooraf als toonaangevend werden gezien.

Alphabet, moederbedrijf van Google, rapporteerde een sterker dan verwachte stijging van de omzet en van de winst per aandeel. Het aandeel stond nabeurs desondanks ruim 4,4 procent lager in de handel nabeurs.

S&P 500 index 4.924,97 (-0,06%)

Dow Jones index 38.467,31 (+0,35%)

Nasdaq Composite 15.509,90 (+0,76%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend lager.

Nikkei 225 36.196,82 (+0,4%)

Shanghai Composite 2.812,85 (-0,6%)

Hang Seng 15.520,64(-1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0821. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0846 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0841 op de borden.

USD/JPY Yen 147,77

EUR/USD Euro 1,0821

EUR/JPY Yen 159,90

MACRO-AGENDA:

00:50 Detailhandelsverkopen - December (Jap)

00:50 Industriële productie - December (Jap)

04:00 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Januari (Chi)

06:30 Detailhandelsverkopen - December (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - December (Dld)

08:00 Inflatie - Januari vlpg (Dld)

08:45 Inflatie - Januari vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - Januari (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Januari (VS)

14:30 Arbeidskosten - Vierde kwartaal (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Januari (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:30 Federal Reserve - Toelichting Powell (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Samsung - Cijfers vierde kwartaal (ZKo)

07:00 Novartis - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

13:00 Boeing - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers eerste kwartaal (VS)

00:00 GSK - Cijfers vierde kwartaal (VK)