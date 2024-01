Nederlandse detailhandel zet meer om

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse detailhandel heeft in december meer omgezet. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De omzet steeg in de laatste maand van 2023 met 4,2 procent op jaarbasis, na een plus van 3,2 procent in november. Gecorrigeerd voor kalendereffecten was de stijging in december 1,9 procent.

In december lagen de volumes 1,7 procent hoger. De omzet van de foodsector groeide met 4,6 procent, die van de non-foodsector met 2,6 procent. Daarnaast is online 1,2 procent minder omgezet dan een jaar eerder.

In heel 2023 heeft de detailhandel 5,6 procent meer omgezet dan in 2022. Het verkoopvolume was echter 2,4 procent lager. De omzet van de foodwinkels groeide met 7,7 procent, de winkels in non-food realiseerden een groei van 3,5 procent. Online is 1,6 procent meer omgezet dan in 2022.