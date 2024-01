Omzetgroei Starbucks mist doel

(ABM FN-Dow Jones) Starbucks heeft in het afgelopen kwartaal de omzet in dezelfde winkels zien groeien met 5 procent, wat minder sterk was dan een kwartaal eerder en ook minder dan de analistenverwachtingen die uitgingen van 7 procent.

Het koffiebedrijf uit Seattle boekte 9,4 miljard dollar omzet in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar, 8 procent meer dan een jaar eerder, maar iets minder dan de analistenconsensus die rekende op 9,6 miljard dollar. De winst was 0,90 dollar per aandeel, aangepast voor bijzondere posten. Dit was net onder de 0,93 dollar van de analistenconsensus.

Beleggers maken zich zorgen over de Verenigde Staten en China waar Starbucks meer concurrentie krijgt. CEO Laxman Narasimhan zei in december dat er tegenwind was, waaronder geopolitieke conflicten en afnemende consumentenbestedingen in de VS.

De nettowinst steeg met 20 procent, van 855 miljoen naar 1,00 miljard dollar. In China groeide de omzet in dezelfde winkels met 10 procent, wat volgens Starbucks kwam omdat er minder werd uitgegeven per order.

In de VS was de omzet in identieke winkels 5 procent hoger dan een jaar eerder.

Het aandeel Starbucks steeg 2,5 procent in de handel nabeurs.