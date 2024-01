Flink meer winst voor AMD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Advanced Micro Devices heeft in het vierde kwartaal de omzet en vooral de winst flink zien stijgen, maar de outlook voor het lopende kwartaal was mager. Dit bleek dinsdagavond uit cijfers van de Amerikaanse chipgigant. "We eindigden 2023 sterk", zei CEO Lisa Su in een toelichting. De omzet steeg op jaarbasis van 5,6 miljard naar 6,2 miljard dollar, wat meer was dan de analistenverwachting van 6,1 miljard dollar. Op kwartaalbasis liep de omzet met 6 procent op. De brutomarge bedroeg afgelopen kwartaal 47 procent, of op aangepaste basis 51 procent. Het Amerikaanse technologiebedrijf boekte een nettowinst van 667 miljoen dollar, of 0,41 dollar per aandeel, tegen slechts 21 miljoen dollar een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2023 behaalde AMD een winst van 299 miljoen dollar. De aangepaste winst steeg op jaarbasis van 0,69 naar 0,77 dollar per aandeel. Analisten rekenden volgens FactSet vooraf op hetzelfde bedrag. AMD gaf zelf vooraf een indicatie van een omzet van 5,8 miljard tot 6,4 miljard dollar in het vierde kwartaal. De aangepaste brutomarge zou stijgen van 51 procent in het derde kwartaal naar 51,5 procent in het vierde. Outlook Voor het eerste kwartaal rekent AMD op een omzet van 5,1 miljard tot 5,7 miljard dollar. De aangepaste brutomarge komt vermoedelijk uit op ongeveer 52 procent. Deze omzetverwachting lijkt aan de magere kant. Analisten gingen tot nu toe uit van een kwartaalomzet in de eerste drie maanden van 2024 van 5,7 miljard dollar. Het aandeel AMD daalde dinsdag nabeurs met 3,0 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.