Resultaten Microsoft beter dan verwacht

(ABM FN) Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en de winst zien stijgen en presteerde beter dan de verwachtingen van analisten. Dit bleek dinsdagavond uit de cijfers van het softwarebedrijf uit Redmond. De omzet steeg in het tweede kwartaal van het boekjaar 2024 met 18 procent op jaarbasis naar 62,0 miljard dollar. Een kwartaal eerder was de omzetgroei nog 13 procent. Microsoft Cloud behaalde een omzet van 33,7 miljard dollar, een plus van 24 procent op jaarbasis. Ook alle andere onderdelen lieten een omzetgroei zien. De operationele winst liep met 33 procent op tot 27,0 miljard dollar en de nettowinst kwam 33 procent hoger uit op 21,9 miljard dollar. Dat resulteerde in een winst per aandeel van 2,93 dollar, een stijging van 33 procent . Aangepast voor bijzondere posten bedroeg de winst per aandeel 2,93 dollar. Analisten rekenden gemiddeld op een aangepaste winst per aandeel van 2,77 dollar, volgens FactSet. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, kreeg miljarden aan investeringen van Microsoft. "We zijn gegaan van praten over AI naar toepassing van AI op grote schaal", zei CEO Satya Nadella dinsdagavond. Het aandeel Microsoft daalde dinsdag nabeurs aanvankelijk, om vervolgens in het groen te komen. Inmiddels is er weer een klein verlies van 0,3 procent. Bron: ABM Financial News

