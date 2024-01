Update: Wall Street eindigt verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, na economische cijfers die wezen op een stevige economie in aanloop naar een rentebesluit van de Fed, en in afwachting van de resultaten van Alphabet en Microsoft. De S&P500-index sloot 0,1 procent lager op 4.924,97 punten, de Dow Jones-index steeg 0,3 procent tot 38.467,31 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,8 procent tot 15.509,90 punten. Maandag scoorden de Dow Jones-index en de S&P500 voor de zesde keer dit jaar een nieuw record. Dinsdag bleek het aantal vacatures voor het eerst in drie maanden weer boven 9 miljoen te zijn gestegen, een teken van een sterke arbeidsmarkt. Er namen ook minder mensen ontslag, wat weer een signaal is van een zwakkere arbeidsmarkt. Het consumentenvertrouwen steeg naar het hoogste niveau in twee jaar. De Amerikaan maakt zich minder zorgen om inflatie en heeft meer vertrouwen in de economische vooruitzichten. Aangezien nagenoeg niemand een renteverlaging verwacht van de Fed, zal de aandacht woensdag vooral uitgaan naar de woorden van voorzitter Jerome Powell. Nog altijd rekent de markt op agressieve renteverlagingen door de Fed in de nabije toekomst, maar dat lijkt moeilijk voorstelbaar met deze sterke economische cijfers, zei Brent Schutte van Northwestern Mutual. Het banenrapport van vrijdag kan de sleutel zijn. "Volgens mij gaat het allemaal om hoe de Fed de arbeidsmarkt ziet". Vooral de loonsverhogingen zijn belangrijk voor de inflatieverwachtingen, zei Schutte. Vanavond let de markt vooral op Alphabet en Microsoft. De resultaten van het moederbedrijf van Google werden negatief ontvangen, terwijl Microsoft een neutrale marktreactie kon noteren nabeurs. Een vat WTI-olie werd 1,3 procent duurder op 77,82 dollar, terwijl de escalerende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten de zorgen over het aanbod bleven aanwakkeren. Ook rekent de markt op lagere olievoorraden woensdag, door het koude winterweer dat raffinaderijen stillegt in delen van de Verenigde Staten, die raffinaderijen. Verder maakte Aramco dinsdag bekend dat het zijn plannen om de productiecapaciteit te verhogen van 12 miljoen vaten per dag naar 13 miljoen vaten opschort. In een verklaring zei 's werelds grootste exporteur van ruwe olie dat het van het Saoedische ministerie van Energie de opdracht heeft gekregen om zijn capaciteit op het huidige niveau te handhaven. De rentes bleven dicht bij huis en de euro/dollar steeg licht naar 1,0846. Bedrijfsnieuws UPS kwam voorbeurs met een tegenvallende outlook. In de laatste drie maanden van het jaar behaalde UPS een geconsolideerde omzet van 24,9 miljard dollar, tegenover 27,0 miljard dollar een jaar eerder. Analisten gingen volgens FactSet uit van een omzet van 25,4 miljard dollar. Het aandeel verloor 8,2 procent. General Motors steeg juist 7,8 procent, nadat de autofabrikant de verwachtingen overtrof, ondanks stakingen in het vierde kwartaal, en een optimistische outlook afgaf. Pfizer sloot 1,7 procent lager. Beleggers leken opgelucht dat de outlook werd gehandhaafd na twee dramatische jaren waarin het de waarde van het bedrijf halveerde. Pfizer zag de kwartaalwinst dalen door de flink gedaalde opbrengsten uit coronaproducten. Manpower steeg 0,7 procent, nadat bleek dat het uitzendbedrijf in het vierde kwartaal van 2023 veel minder winst boekte dan een jaar eerder. Wel haalde Manpower de eigen winstprognose. De outlook voor het eerste kwartaal wijst op een verdere winstdaling. De aandelen van Whirlpool daalden 6,6 procent, nadat de fabrikant van witgoedapparatuur een hogere kwartaalomzet boekte, maar sombere omzetverwachtingen gaf. Microsoft stond nabeurs vrijwel vlak na de publicatie van de kwartaalcijfers, die vooraf als toonaangevend werden gezien. Alphabet, moederbedrijf van Google, rapporteerde een sterker dan verwachte stijging van de omzet en van de winst per aandeel. Het aandeel stond nabeurs desondanks ruim 4,4 procent lager in de handel nabeurs. Bron: ABM Financial News

