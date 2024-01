Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen, herstellend van zorgen over de Chinese economie die de olieprijs eerder lieten dalen, ondanks escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten. De future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,35 procent hoger op 77,82 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie steeg 0,6 procent tot 82,87 dollar. De stijgende olieprijs wijst erop dat beleggers zich positioneren voor de opslagcyclus die waarschijnlijk nog steeds kampte met de kater van de hevige vrieskou van een week eerder, zei Robert Yawger van Mizuho. Woensdag volgen cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. De voorraden ruwe olie zijn afgelopen week waarschijnlijk gedaald met zo' n 800.000 vaten, net als de hoeveelheid destillaten, maar de benzinevoorraad is gestegen met 1,4 miljoen vaten, verwachten tien handelaren en analisten gemiddeld in een steekproef door The Wall Street Journal. Vorig week daalde de voorraad olie verrassend sterk door het strenge winterweer, dat ook raffinaderijen stillegde. Dienstverleners aan de olie-industrie werden intussen hard geraakt dinsdag doordat Saudi Aramco zijn doelstelling voor de productiecapaciteit met een miljoen vaten verlaagde. Dit kan een voorbode zijn van overtollige capaciteit in de oliewinning. Marktleider SLB verloor 9 procent, Halliburton p3 rocent en Subsea 7 werd 5 procent minder waard op Wall Street. Bron: ABM Financial News

