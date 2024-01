Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag licht hoger gesloten, na macro-economische cijfers die erop wijzen dat een economische recessie nog niet aan de orde is.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent hoger op 485,63. Eerder op de dag werd het hoogste niveau in twaalf maanden aangetikt.

De DAX-index steeg 0,2 procent naar 16.972,34 punten in Frankfurt, de Franse CAC 40 won 0,5 procent tot 7.677,47 punten en de Londense FTSE 100 steeg 0,4 procent op 7.666,31 punten.

De economie in de eurozone bleef eind vorig jaar kwakkelen, bleek dinsdag, met een krimp voor de Duitse economie, die hierdoor op de rand van een recessie staat. De Franse economie stagneerde, terwijl de Italiaanse en Spaanse economieën juist groeiden. In de hele eurozone was er sprake van stagnatie in het vierde kwartaal, maar werd een technische recessie vooralsnog vermeden. In 2023 groeide de eurozone met 0,5 procent.

Goed nieuws was er voor de aandelenkoersen op Wall Street, die een steun in de rug kregen omdat de schatkist in de VS dit kwartaal minder hoeft te lenen dan eerder werd verwacht. Dat liet de rentes op Amerikaanse staatsobligaties dalen en dat werd op de aandelenbeurzen positief ontvangen.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 6 basispunten naar 4,07 procent. Investment manager Simon Wiersma van ING verwacht dat de rentedaling in de loop van dit jaar verder doorzet, zodra de Fed de beleidsrente verlaagt. Wiersma gaat uit van mei maar de kans dat dit al in maart zal gebeuren wordt door de markt nu op ongeveer 50 procent ingeschat. Misschien dat we morgen iets meer duidelijkheid krijgen van de Fed.

In de middag bleek dat het consumentenvertrouwen in de VS in januari flink steeg, en nu op het hoogste niveau in twee jaar tijd staat. Ook bleek dat de Amerikaanse huizenprijzen in november harder stegen, met 5,4 procent, vergeleken met een jaar eerder. In oktober was dit 4,9 procent. Het aantal vacatures in de VS was redelijk stabiel in december.

Brent olie werd 1 procent duurder op 82,63 dollar, terwijl de escalerende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten de zorgen over het aanbod bleven aanwakkeren.

Verder bevroor Aramco dinsdag zijn plan om productiecapaciteit te verhogen van 12 miljoen naar 13 miljoen vaten per dag. De grootste olie-exporteur ter wereld kreeg van het Saoedische ministerie van Energie de opdracht om de capaciteit op het huidige niveau te handhaven.

De euro/dollar noteerde rond 1,0841.

Stijgers en dalers

Bandenfabrikanten stonden onder druk, na een bericht dat de Europese mededingingsautoriteit onaangekondigde inspecties gaat houden in de bandensector in verschillende lidstaten. Er zouden prijsafspraken zijn gemaakt in de markt voor de vervanging van autobanden. Continental verloor 1,5 procent, Michelin iets minder dan een procent.

In Parijs gingen Saint-Gobain en Stellantis aan kop met winsten van 2,5 en 3,8 procent. De autofabrikant kon mogelijk profiteren van een sterke outlook van sectorgenoot General Motors. Ook Renault zat in de lift.

In Frankfurt ging farmabedrijf Sartorius aan kop met een winst van bijna 3 procent en steeg Heidelberg 2,5 procent. Zalando en MTU Aero Engines leverden tot 2,5 procent in.

Delivery Hero heeft circa 68 miljoen aandelen Deliveroo geplaatst op 1,13 pond per aandeel. Het aandeel Delivery Hero daalde 5,3 procent en Deliveroo verloor 3,1 procent. In Amsterdam daalde sectorgenoot Just Eat Takeaway met een half procent.

Drankenfabrikanten verloren ook terrein nadat Diageo, de maker van Johnnie Walker whisky en Smirnoff wodka, tegenvallende resultaten boekte. De trend dat er meer sterke drank wordt gedronken, bleef wel overeind, volgens analisten. Diageo steeg 0,6 procent in Londen. Remy Cointreau en Pernod Ricard stonden onder druk in Parijs, terwijl Campari-Milano op de Italiaanse beurs wel 1,6 procent won.

Amerikaanse bedrijven die voorbeurs de boeken openden waren UPS, General Motors, ManpowerGroup en Pfizer en nabeurs zijn dat Advanced Micro Devices, Alphabet, Microsoft en Starbucks.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag overwegend lager. De S&P500-index daalde 0,1 procent en de Nasdaq verloor 0,4 procent.