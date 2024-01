AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag dicht bij huis gebleven. Bij een slot van 820,64 punten, steeg de AEX 0,1 procent.

"De markt is in afwachting van het rentebesluit van de Fed op woensdagavond. Hoewel het vrijwel zeker is dat de rente onveranderd blijft, zijn beleggers toch benieuwd naar wat Jerome Powell te zeggen heeft over het toekomstige monetaire beleid. Verder zijn beleggers deze week druk met het analyseren van kwartaalcijfers", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

"Belangrijker is uiteraard hoe Big Tech het ervan af brengt. De prestaties van Microsoft en Alphabet, die vanavond om 22:00 uur bekend worden gemaakt, zullen cruciaal zijn in het bepalen van de toon voor de rest van de week. Hun kwartaalcijfers zullen inzicht bieden in de prestaties van de technologiesector, die een belangrijke drijfveer is geweest voor koersstijgingen", aldus Blekemolen

Amazon, Meta en Apple, ook onderdeel van de "Magnificent 7' komen donderdag met cijfers.

Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor groeicijfers uit de eurozone. In het vierde kwartaal was sprake van een pas op de plaats in de muntunie, na een krimp van 0,1 procent in het derde kwartaal. Op jaarbasis groeide de economie van de eurozone in het vierde kwartaal met 0,1 procent.

In Duitsland kromp de economie in het vierde kwartaal opnieuw, ditmaal met 0,3 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor. Op jaarbasis was sprake van een krimp met 0,2 procent. Op korte termijn verwacht econoom Carsten Brzeski van ING ook geen verbetering in Duitsland.

Ondertussen stagneerde ook de groei in de tweede economie van de eurozone, Frankrijk. Spanje en Italië lieten wel vooruitgang zien.

Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in januari sterk verbeterd. De index steeg van 108 naar 114,8, het hoogste niveau in twee jaar. "De stijging is vermoedelijk te danken aan de lagere inflatie en de verwachting van dalende rentes", aldus The Conference Board.

De openstaande vacatures in de VS, een belangrijk cijfer voor de Fed, stegen van 8,9 miljoen in november naar 9,0 miljoen in december, maar daalden op jaarbasis.

De euro/dollar handelde rond het slot stabiel op 1,0841. WTI-olie werd tot anderhalf procent duurder en kostte bijna 78 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Exor was dinsdag koploper in de AEX, met een winst van bijna 2 procent. Adyen won ruim een procent en UMG bijna een procent.

Besi herstelde na een dip op maandag en won rond een half procent. Voor ASML en ASMI waren er geen grote koersuitslagen. ASML kreeg wel een flinke koersdoelverhoging van Deutsche Bank.

Na de koersval van maandag was Philips dinsdag opnieuw de gebeten hond, met een verlies van bijna een procent. Verder leverden Prosus en Aegon ook rond een procent in.

Randstad steeg een half procent. Sectorgenoot ManpowerGroup kwam met een teleurstellende outlook maar het aandeel steeg toch.

In de Midkap ging Alfen aan kop met een plus van bijna 2 procent. Het bedrijf heeft een meerjarig contract getekend met CATL voor de levering van batterijen. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

InPost en Arcadis stegen ruim een procent.

Corbion stond opnieuw onder druk en verloor anderhalf procent, in aanloop naar een beleggersdag op woensdag. AMG was hekkensluiter en leverde 3 procent in. Ook Aperam en Flow Traders stonden onder druk en verloren beide 2 procent.

Bij de kleine aandelen bleven de winsten beperkt tot rond een half procent, voor Accsys, CM.com en Nedap. Renewi verloor ruim 5 procent na een winstwaarschuwing vanwege de uitdagende marktomstandigheden. Ook Ebusco eindigde meer dan 4 procent in het rood.

Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg met ruim 18 procent. Mogelijk te danken aan de melding van Neuralink van Elon Musk dat het de eerste hersenchip bij een mens heeft geïmplanteerd.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een half procent lager.