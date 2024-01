Beursblik: Amazon keert vermoedelijk terug naar dubbelcijferige omzetgroei

(ABM FN-Dow Jones) Amazon heeft in 2023 waarschijnlijk weer een dubbelcijferige omzetgroei gerealiseerd, nadat in 2022 de groei nog onder de 10 procent uitkwam. Dit is de verwachting van analisten geraadpleegd door FactSet.

Deze analisten verwachten dat de omzet van Amazon in 2023 met 11 procent is gestegen tot 570 miljard dollar, in vergelijking met een groei van 9 procent tot 514 miljard dollar in 2022. De analisten rekenen verder op een operationele winst van 34 miljard dollar, wat zou neerkomen op een recordmarge van 6 procent. Dat was 2,4 procent in 2022, destijds het laagste niveau in vijf jaar.

Amazon zei tijdens de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal eind oktober voor het vierde kwartaal van 2023 te rekenen op een operationele winst van 7 tot 11 miljard dollar op een omzet van 160 tot 167 miljard dollar.

Eerder deze maand introduceerde Amazon advertenties in zijn Prime Video-streamingdienst. Dit zou een impuls kunnen geven aan de advertentietak van het bedrijf, die al bijna 44 miljard dollar per jaar aan inkomsten genereert.

Amazon publiceert donderdagavond de cijfers.