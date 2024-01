Huizenprijzen VS stijgen harder

(ABM FN-Dow Jones) De huizenprijzen in de Verenigde Staten zijn in november harder gestegen. Dat bleek dinsdag uit de maandelijkse index van Case-Shiller.

Huizenprijzen in de 20 grootste stedelijke regio's in de VS stegen in november met 5,4 procent op jaarbasis, na een stijging van 4,9 procent in oktober.

Op maandbasis was sprake van een daling met 0,2 procent.

Huizenprijzen in de 10 grootste stedelijke regio's in de VS stegen in november met 6,2 procent op jaarbasis, na een stijging van 5,7 procent in oktober.

Op maandbasis was sprake van een prijsdaling met 0,1 procent in de grootste tien steden.