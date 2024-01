Beursblik: Bank of England handhaaft rente

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England zal het monetaire beleid donderdag vermoedelijk handhaven met de Bank Rate op 5,25 procent. Dit is de verwachting van de markt in aanloop naar het Britse rentebesluit.

In tegenstelling tot de Federal Reserve en Europese Centrale Bank, die wel hebben laten doorschemeren dat de rentes ergens dit jaar omlaag gaan, hield de BoE de kaken tot nog toe stevig op elkaar, volgens economen van ING.

"Tijdens de vergadering in december heeft de BoE niets gezegd dat opgevat zou kunnen worden als een goedkeuring van de marktverwachtingen voor renteverlagingen. En sindsdien is er in wezen radiostilte bij de beleidsmakers", aldus ING.

De economen verwachten dat de BoE komende donderdag in zijn rentebesluit de schijn zal laten varen dat ze de rente weer zou kunnen verhogen, maar tegelijkertijd blijft aangeven dat de rente voor een "langere periode" restrictief zal blijven. ING verwacht een eerste renteverlaging door de Britse centrale bank in augustus.

In december waren er opnieuw drie dissonanten onder de centraal bankiers, die voor een renteverhoging met 25 basispunten stemden. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wordt het interessant om te zien of deze drie: Catherine Mann, Megan Greene en Jonathan Haskel, nu met de rest meestemmen om de rente te handhaven.

"Wat betreft het vooruitzicht van renteverlagingen dit jaar, is het nu een kwestie van wanneer en niet óf de rente wordt verlaagd", aldus Hewson.

Economen van Danske Bank letten ook op het obligatieprogramma van de centrale bank en verwachten dat de verkoop van Britse gilts, als onderdeel van het verkleinen van de balans, ook in 2024 en zelfs tot ver in 2025 wordt voortgezet. De BoE zal haar kwantitatieve verkrappingsprogramma waarschijnlijk langer voortzetten dan de Fed en de ECB, aldus Danske Bank.

"We verwachten dat de BoE doorgaat met kwantitatieve verkrapping, zelfs als ze later in 2024 beginnen met het verlagen van de rente", aldus de Deense bank, die de eerste Britse renteverlaging verwacht in juni.

De Bank of England maakt zijn rentebesluit donderdag om 13.00 uur bekend, met daarbij ook nieuwe ramingen voor de economie en de inflatie.