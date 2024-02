Bank of England laat rente onveranderd

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft donderdag de Bank Rate gehandhaafd op 5,25 procent, zoals de markt ook verwachtte.

Het besluit was opnieuw niet unaniem.

In december waren er nog drie dissonanten onder de centraal bankiers, die voor een renteverhoging met 25 basispunten stemden.

Donderdag stemden twee bankiers voor een renteverhoging en één wilde een renteverlaging. De overige zes leden stemden voor het onveranderd laten van de rente.

De centrale bank denkt dat de inflatie in het tweede kwartaal van 2024 tijdelijk onder de 2 procent zal uitkomen. Maar in het derde en het vierde kwartaal loopt de inflatie dan weer op. De Bank of England denkt dat deze verhoging relatief klein zal zijn.

Over twee jaar zal de Britse inflatie vermoedelijk 2,3 procent zijn en nog een jaar later 1,9 procent, denkt de Bank of England.

"We zullen de rentes langere tijd hoog houden, zodat de inflatie op [de gewenste] 2 procent uitkomt", aldus de centrale bank.

Over de Britse economie zei de centrale bank dat die recent zwak was. Maar de verwachting is dat de groei geleidelijk zal aantrekken, naar uiteindelijk 1,5 procent in 2027.

