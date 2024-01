Winstdaling Manpower valt mee

(ABM FN-Dow Jones) ManpowerGroup heeft in het vierde kwartaal van 2023 minder omzet en veel minder winst geboekt dan een jaar eerder, maar haalde de eigen winstprognose wel. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Amerikaanse uitzendonderneming.

CEO Jonas Prising sprak van een uitdagende markt in Noord-Amerika en Europa. In Latijns-Amerika, Azië en het Midden-Oosten was de vraag volgens de uitzender wel solide.

Manpower, met een relatief sterke voetafdruk buiten de Verenigde Staten, zag de omzet op jaarbasis met 3,7 procent dalen naar 4,63 miljard dollar. Rekening houdend met wisselkoerseffecten daalde de omzet in het vierde kwartaal met 5,2 procent.

In de Verenigde Staten daalde de omzet op jaarbasis met 14,3 procent tot 702 miljoen dollar, maar in Frankrijk, één van de belangrijkste regio's voor het bedrijf, nam de omzet met 1,2 procent toe tot 1,2 miljard dollar. Tegen constante wisselkoersen was er echter sprake van een omzetdaling in Frankrijk van 4,1 procent.

Terwijl Manpower in het vierde kwartaal van 2022 nog 49 miljoen dollar netto verdiende, boekte de uitzender in het afgelopen kwartaal een verlies van bijna 85 miljoen dollar.

De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,45 dollar, een daling op jaarbasis van 30 procent.

Manpower rekende vooraf zelf op 1,17 tot 1,27 dollar per aandeel met een negatief wisselkoerseffect van 0,01 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet gingen uit van 1,19 dollar.

Outlook

Voor het lopende eerste kwartaal mikt Manpower op een aangepaste winst per aandeel van 0,88 tot 0,98 dollar. Dat is inclusief een negatief wisselkoerseffect van 0,02 dollar. Ook valt hier een verwacht verlies bij Proservia van 0,14 dollar per aandeel buiten.

Volgens Bloomberg houden analisten voor het eerste kwartaal rekening met een winst per aandeel van 1,08 dollar.

Aandelen Manpower daalden dinsdag in de Amerikaanse voorbeurshandel ruim 2 procent.