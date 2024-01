Nieuw jaarrecord voor Europese Stoxx 600

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenbeurzen wisten dinsdagochtend terreinwinst te boeken, na een rits aan macro-economische cijfers.

De brede STOXX Europe 600 index noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 486,26 punten en bereikte hiermee het hoogste niveau in 12 maanden. De Duitse DAX-index steeg 0,1 procent naar 16.960,00 punten, de Franse CAC 40 won 0,3 procent op 7.664,42 punten en de Londense FTSE 100 steeg 0,5 procent.

Ondanks de oplopende beurskoersen blijft de economie in de Eurozone kwakkelen. De Duitse economie kromp in de laatste drie maanden van vorig jaar, waardoor de grootste economie van Europa op de rand van een recessie staat, zo bleek dinsdag uit nieuwe cijfers. De Franse economie stagneerde in de laatste drie maanden van 2023, terwijl de Italiaanse en Spaanse economieën juist groeiden.

De economie in de eurozone als geheel is in het vierde kwartaal gestagneerd. Zo werd een technische recessie vooralsnog vermeden. In heel 2023 groeide de economie vermoedelijk met 0,5 procent.

Maar dat mag de pret onder beleggers niet drukken want er was ook goed nieuws. Zo kregen volgens investment manager Simon Wiersma van |ING aandelenkoersen gisteren op Wall Street een steun in de rug door het bericht dat het Amerikaanse ministerie van financiën dit kwartaal minder hoeft te lenen dan eerder werd verwacht.

Hierop daalden rentes op Amerikaanse staatsobligaties en dat werd op de aandelenbeurzen positief ontvangen. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 6 basispunten naar 4,07 procent. We verwachten dat de rentedaling in de loop van dit jaar verder door zal zetten, zodra de Fed de beleidsrente verlaagd. De kans dat dit al in maart zal gebeuren wordt door de markt nu op ongeveer 50 procent ingeschat. Misschien dat we morgen iets meer duidelijkheid krijgen van de Fed. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de Fed in mei voor de eerste keer de rente zal verlagen, aldus Wiersma.

De olieprijzen liepen wat op en een vat Brent olie werd 0,1 procent duurder op 82,52 dollar, terwijl de escalerende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten de zorgen over het aanbod bleven aanwakkeren.

Verder maakte Aramco dinsdag bekend dat het zijn plannen om de productiecapaciteit te verhogen van 12 miljoen vaten per dag naar 13 miljoen vaten opschort. In een verklaring zei 's werelds grootste exporteur van ruwe olie dat het van het Saoedische ministerie van Energie de opdracht heeft gekregen om zijn capaciteit op het huidige niveau te handhaven.

De rentes bleven dicht bij huis en de euro/dollar daalde fractioneel naar 1,0824.

Stijgers en dalers

In Parijs gingen Dassault Systemes en Airbus aan kop met winsten van 1,5 en 1,4 procent. Pernod Ricard verloor 1,8 procent, wellicht na de slechte berichten van concurrent Diageo. De winst van Diageo stond onder druk, vooral door de prestaties in Latijns-Amerika. Diageo daalde in Londen ruim 3 procent.

In Frankfurt ging Heidelbergcement aan kop met een winst van ruim 2,0 procent en verloor Zalando ruim 2 procent.

Delivery Hero heeft circa 68 miljoen aandelen Deliveroo geplaatst op 1,13 pond per aandeel. Het aandeel Delivery Hero daalde 6,4 procent en Deliveroo verloor 4,0 procent. In Amsterdam daalde sectorgenoot Just Eat Takeaway met 2,1 procent.

Verder waren er bij de grotere aandelen geen grote uitschieters en is het wachten tot vanmiddag de Amerikaanse bedrijven de boeken openen. Op de agenda staan onder meer UPS , General Motors, ManpowerGroup, Pfizer en nabeurs Advanced Micro Devices, Alphabet Microsoft en Starbucks.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 noteerden vrijwel ongewijzigd.

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,8 procent tot 4.927,93 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 38.332,45 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 15.628,04 punten.

Update: om aan te geven dat er geen nieuwe all time high is, maar de hoogste koers in twaalf maanden.