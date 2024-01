Valuta: euro daalt licht

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar daalde dinsdagochtend licht ten opzichte van de dollar, na een reeks aan bbp-cijfers uit de eurozone.

In het vierde kwartaal was sprake van nulgroei in de muntunie, na een krimp van 0,1 procent in het derde kwartaal. Op jaarbasis groeide de economie van de eurozone in het vierde kwartaal met 0,1 procent.

In Duitsland kromp de economie in het vierde kwartaal opnieuw, ditmaal met 0,3 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor. Op jaarbasis was sprake van een krimp met 0,2 procent. Op korte termijn verwacht econoom Carsten Brzeski van ING ook geen verbetering in Duitsland.

Ondertussen stagneerde ook de groei in de tweede economie van de eurozone, Frankrijk.

De eurozone produceert dus zwakke bbp-cijfers, die volgens ING in schril contrast staan met de beter dan verwachte groei in de Verenigde Staten.

"Vooruitkijkend verwachten we dat de dollar de komende dagen de winsten zal vasthouden ten opzichte van Europese valuta", verwachten de valutastrategen van ING.

Vanmiddag staan nog het consumentenvertrouwen in de VS zoals gemeten door The Conference Board voor de maand januari en de openstaande vacatures in de VS in december op de rol. Vooral die laatste vindt ING interessant.

Gerekend wordt op een bescheiden daling van het aantal openstaande vacatures, van 8,79 miljoen tot 8,75 miljoen.

"Een sneller dan verwachte daling in de JOLTS zou de dollar onder druk kunnen zetten", volgens de valutakenners, omdat een aantal Fed-bestuurders dit cijfer als graadmeter ziet voor de onderbenutting (slack) op de arbeidsmarkt.

De euro/dollar noteerde dinsdag aan het einde van de ochtend 0,1 procent lager op 1,0830.