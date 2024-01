Consumentenvertrouwen eurozone gedaald

(ABM FN-Dow Jones) Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in januari nog iets gedaald. Dit bleek dinsdag uit definitieve cijfers van de Europese Commissie.

De index die het vertrouwen weergeeft, daalde met 1,0 punt tot -16,1, zoals eerder ook al werd gemeld. De index blijft daarmee ruim onder het langetermijngemiddelde.

Het economisch sentiment in de eurozone daalde in januari van 96,3 tot 96,2, waar een verbetering tot 96,5 was voorzien.

De verwachtingsindex voor de werkgelegenheid daalde met 0,8 punten tot 102,5.

Ook het vertrouwen in de industrie in de eurozone daalde in januari licht, van -9,6 tot -9,4. Er was een iets sterkere afname voorzien.

Het vertrouwen in de dienstensector verbeterde wel, van +8,4 naar +8,8.