Alfen verzekert zich van voldoende batterijen

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft een meerjarig contract getekend met CATL voor de levering van batterijen. Dit meldde Alfen dinsdagochtend. "Met deze meerjarige overeenkomst kan Alfen voldoen aan de toenemende vraag en versterken ze hun leveringsketen voor energieopslagsystemen in Europa", aldus Alfen. Alfen denkt dat de opslag van energie in Europa alleen al in 2024 met circa 60 procent zal groeien. Financiële details werden dinsdag niet gemeld. Bron: ABM Financial News

