Dekkingsgraad pensioensector gedaald

(ABM FN-Dow Jones) In het vierde kwartaal van 2023 is de dekkingsgraad van de Nederlandse pensioensector gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit komt doordat de waarde van de verplichtingen meer is toegenomen dan de waarde van de beleggingen. Dit maakte de Nederlandse Bank dinsdag bekend.

De totale beleggingen zijn toegenomen met 141 miljard euro naar 1.564 miljard euro, terwijl de totale verplichtingen met 210 miljard euro stegen naar 1.365 miljard euro.

De dekkingsgraad van de pensioensector in zijn geheel kwam zo uit op 114,6 procent. Dit is een daling ten opzichte van het vorige kwartaal van 8,5 procentpunt. De dekkingsgraad ligt daarmee onder het niveau van 115,8 procent van een jaar geleden. Deze verandering is mede te verklaren door de toegekende indexatie in het afgelopen jaar.

De dekkingsgraad is de graadmeter voor de actuele financiële positie van pensioenfondsen en geeft de verhouding weer tussen de beleggingen en de verplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad vertoonde een daling van 0,5 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de twaalf maandelijkse dekkingsgraden. De daling werd veroorzaakt doordat de dekkingsgraden in het vierde kwartaal van 2023 lager waren dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.