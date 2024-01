Saoedische Aramco breidt olieproductie niet uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Saoedische oliereus Aramco heeft dinsdag aangekondigd dat het zijn plannen om de productiecapaciteit te verhogen van 12 miljoen vaten per dag naar 13 miljoen vaten opschort. In een verklaring zei 's werelds grootste exporteur van ruwe olie dat het van het Saoedische ministerie van Energie de opdracht heeft gekregen om zijn capaciteit op het huidige niveau te handhaven. In maart publiceert Aramco de cijfers over 2023. De olieprijzen lopen vanochtend iets op. Bron: ABM Financial News

