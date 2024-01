Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 720 euro naar 880 euro, bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Robert Sanders. De analist benadrukte dat ASML op de beurs in 2023 achter is gebleven ten opzichte van andere grote sectorgenoten. Nu de Nederlandse producent van chipmachines bij de laatste kwartaalcijfers een flink hogere orderstroom kon laten zien, beschouwen beleggers het aandeel als een "aantrekkelijke 'catch up' trade" voor 2024. Vooral het herstel van de orders in het geheugensegment kwam eerder dan de analist had verwacht, terwijl ook sprake was van een toename bij EUV. Tot slot was het vertrouwen dat ASML uitsprak in de Chinese markt een meevaller voor Deutsche Bank. Het aandeel ASML sloot maandag in Amsterdam op 804,80 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.