AEX start vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent.

Maandag kende de AEX tijdens een nieuwsluwe handelsdag nog een positieve weekstart, met een stijging van 0,3 procent naar 819,91 punten. Shell gaf de hoofdindex een duwtje in de rug, terwijl Philips na cijfers juist op de koersvorming woog.

Het was alweer de achtste dag op rij van winst voor de AEX, waarbij de index opgeteld bijna 50 punten won en een nieuwe 'all time high' in zicht is.

De hoogste stand ooit zette de AEX neer op 17 november 2021, met een slotkoers van bijna 828 punten. Daarna gooide de Russische inval in Oekraïne, met als direct gevolg een grondstoffencrisis en oplopende inflatie, roet in het eten.

Beleggers zijn voor het laatste duwtje nu vooral in afwachting van het rentebesluit van de Fed woensdagavond, en de presentaties van belangrijke Amerikaanse techbedrijven. Apple, Microsoft, Alphabet en Amazon komen allemaal deze week met cijfers.

De Amerikaanse beurzen wisten maandag na een weifelende start toch weer de weg omhoog te vinden, waarbij techbeurs Nasdaq zelfs meer dan een procent bijschreef. De index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse bedrijven, de S&P 500, sloot de afgelopen 14 handelsdagen 13 keer in het groen, en noteert inmiddels op een all time high.

De maart-future voor een vat ruwe olie koerste maandag op de New York Mercantile Exchange ruim anderhalf procent lager op 76,78 dollar. Vanochtend stijgt de future weer een half procent.

De beurzen in Sydney, Tokio en Seoel noteerden vanochtend enkele tienden van een procent in het groen, terwijl de Hang Seng index in Hongkong juist bijna 2 procent prijs moest geven.

Het sentiment in Hongkong wordt nog steeds gedrukt door het faillissement van vastgoedreus Evergrande en de gevolgen daarvan. Geschat wordt dat de vastgoedreus zucht onder meer dan 300 miljard euro aan schulden, tegenover 220 miljard euro aan bezittingen.

Vastgoedbedrijven stonden hierdoor onder druk, maar ook techgiganten als Tencent en Alibaba moesten inleveren.

Op macro-economisch vlak zal in de VS vandaag de aandacht vooral uitgaan naar de Case Shiller huizenprijzenindex en het consumentenvertrouwen. In de eurozone worden daarnaast de eerste groeicijfers voor het afgelopen kwartaal vrijgegeven.

Vanochtend bleek al dat de Franse economie in het vierde kwartaal weer niet is gegroeid, net als in het derde kwartaal. In heel 2023 steeg het Franse bruto binnenlands product met 0,9 procent, na een stijging van 2,5 procent in 2022.

Bedrijfsnieuws

Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over aan het Damrak beursgenoteerde ondernemingen.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,8 procent tot 4.927,93 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 38.332,45 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 15.628,04 punten.