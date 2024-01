Europese beurzen openen dinsdag naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 68 punten voor de Duitse DAX, een plus van 32 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 42 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag verdeeld gesloten.

"De Europese beurzen startten de week redelijk voorzichtig, waarbij de pret vandaag zal beginnen als de ECB voor het eerst inzicht krijgt in de laatste bbp-cijfers over het eerste kwartaal uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en de EU", aldus Michael Hewson van CMC Markets.

"Eind deze week zou de ECB zich in de positie kunnen bevinden waarin zij probeert te rechtvaardigen dat de rente niet wordt verlaagd op een moment dat het blok zich in een technische recessie bevindt, waardoor de druk voor een voor een 'vroege’ renteverlaging in april toeneemt", voegde hij toe.

Later deze week volgen ook inflatiecijfers uit de eurozone en komen de Federal Reserve en Bank of England met hun rentebesluiten.

Bedrijfsnieuws

Door de toenemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten stegen de aandelen van oliereuzen Shell, TotalEnergies en BP. Shell won 1,3 procent, TotalEnergies steeg 1,0 procent en BP noteerde 0,9 procent hoger.

Bayer moet miljarden aan schadevergoeding betalen aan een persoon in Pennsylvania, oordeelde een jury in de VS, die bewezen achtte dat Bayer' s onkruidverdelger Roundup non Hodgkins lymfoom veroorzaakte. Het aandeel verloor 4,6 procent. Bayer gaat in beroep.

Philips heeft een akkoord bereikt met de FDA over het terugroepen van zijn beademingsapparaten. Analisten reageren bezorgd, omdat het jaren kan duren voordat de producten weer op de markt komen en Philips zijn marktaandeel dan waarschijnlijk niet meer kan terugwinnen. Philips werd 4,4 procent goedkoper.

Het Zwitserse bouwmaterialenbedrijf Holcim gaat de Noord-Amerikaanse tak afsplitsen. Die kan meer dan 30 miljard dollar waard zijn. Holcim steeg 4,7 procent.

Ryanair rekent op een daling van de aangepaste winst na een stijging van operationele kosten in het derde kwartaal De brandstofkosten stegen met 35 procent en ook de lonen stegen. Het aandeel steeg 4,0 procent.

Euro STOXX 50 4.639,36 (+0,1%)

STOXX Europe 600 484,84 (+0,2%)

DAX 16.941,71 (-0,1%)

CAC 40 7.640,81 (+0,1%)

FTSE 100 7.632,74 (0,0%)

SMI 11.429,83 (+0,4%)

AEX 819,91 (+0,3%)

BEL 20 3.655,73 (-0,4%)

FTSE MIB 30.233,61 (-0,5%)

IBEX 35 9.890,30 (-0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures nagenoeg vlak en zal de aandacht dinsdag vooral uitgaan naar de cijfers van Alphabet en Microsoft nabeurs

De Amerikaanse beurzen zijn maandag na een weifelende start toch hoger gesloten.

"De Amerikaanse markten openden vrijwel vlak ten opzichte van de slotkoers van vrijdag, waarbij de handelsactiviteit ingetogen was in aanloop naar een grote week voor bedrijfscijfers, waarbij vijf van de zogenaamde Magnificent 7 tussen nu en donderdag met cijfers komen, terwijl de Federal Reserve op woensdag de rente waarschijnlijk ongewijzigd zal laten", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Ongeveer 100 bedrijven uit de S&P 500 rapporteren deze week hun resultaten, waaronder Apple, Starbucks, Boeing, Microsoft en General Motors. De bedrijfscijfers zouden inzicht moeten geven over de vraag of sterkere consumentenbestedingen de economie zullen blijven ondersteunen.

De maart-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 1,23 dollar lager op 76,78 dollar.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt de Case Shiller Huizenprijzenindex, gevolgd door het aantal openstaande vacatures in de VS en het consumentenvertrouwen later op de dag.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse notering van Philips leverde maandag ruim 5,0 procent in, nadat het bedrijf de boeken opende. Er was echter vooral aandacht voor de schikking die Philips trof in de VS rond de problemen met zijn slaapapneu-apparaten. ING noemde het akkoord met de Amerikaanse FDA een zware dobber. Philips mag geen nieuwe beademingsapparaten verkopen in de VS totdat er een definitief akkoord is bereikt. En dat kan jaren duren, waarschuwt de bank. "En dan wordt het erg lastig om de marktpositie terug te veroveren."

Intel sloot vrijdag 12 procent lager, nadat de chipreus met een teleurstellende outlook kwam. Maandag daalde het aandeel licht met circa 0,2 procent.

Amazon zet de overname van iRobot niet door. iRobot verloor ruim 10,0 procent. Amazon steeg ongeveer 1,0 procent.

Tesla verloor afgelopen week flink terrein, maar steeg maandag bijna 4,0 procent. Uit het jaarverslag 2023 bleek dat Tesla dit jaar meer dan 10 miljard dollar denkt te zullen investeren. In de twee jaren daarna worden de kapitaaluitgaven ingeschat tussen de 8 en 10 miljard dollar, aldus de fabrikant van elektrische voertuigen.

Boeing kende ook geen sterke week, door de aanhoudende problemen met een aantal van zijn toestellen. Toch steeg het aandeel richting het weekend wel. Maandag verloor het aandeel circa 0,3 procent.

S&P 500 index 4.927,93 (+0,8%)

Dow Jones index 38.333,45 (+0,6%)

Nasdaq Composite 15.628,04 (+1,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld, met een plus van 0,2 procent voor de Japanse Nikkei en een verlies van 0,6 procent voor de Chinese Shanghai Composite, waar de gifbeker omtrent Chinees vastgoed nog niet leeg blijkt.

Nikkei 225 36.078,55 (+0,2%)

Shanghai Composite 2.866,61 (-0,61%)

Hang Seng 15,763,57 (-1,95%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0822. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0834 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0810 op de borden.

USD/JPY Yen 147,34

EUR/USD Euro 1.0822

EUR/JPY Yen 159,47

MACRO-AGENDA:

06:30 Producentenprijzen - December (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Januari (NL)

07:30 Economische groei - Cijfers vierde kwartaal vlpg (Fra)

10:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (Dld)

11:00 Economische groei - Cijfers vierde kwartaal vlpg (eur)

11:00 Consumentenvertrouwen - Januari def. (eur)

15:00 Huizenprijzen Case Shiller - November (VS)

16:00 Vacatures - December (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

12:00 UPS - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 General Motors - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 ManpowerGroup - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Advanced Micro Devices - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Alphabet - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers vierde kwartaal (VS)