Hongkong onderuit in groen Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten dinsdagochtend bescheiden hoger, terwijl de beurs in Hongkong juist flink onder druk stond. De beurzen in Sydney, Tokio en Seoel noteerden enkele tienden van een procent in het groen, terwijl de Hang Seng index in Hongkong juist 1,7 procent prijs moest geven. Het sentiment in Hongkong wordt nog steeds gedrukt door het faillissement van vastgoedreus Evergrande en de gevolgen daarvan. Geschat wordt dat de vastgoedreus zucht onder meer dan 300 miljard euro aan schulden, tegenover 220 miljard euro aan bezittingen. Ook andere vastgoedbedrijven stonden hierdoor onder druk, maar ook techgiganten als Tencent en Alibaba moesten inleveren. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend ongeveer een half procent hoger op 77,22 dollar per vat. De Europese beurzen maken zich op voor een hogere opening, na een groen slot op Wall Street maandagavond. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.