Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, ondanks het nieuws dat drie Amerikaanse militairen zijn omgekomen bij wat volgens de VS een door Iran gesteunde drone-aanval van Houthi-rebellen was op een Amerikaanse bases in het grensgebied van Jordanië, Syrië en Irak.

WTI schommelde maandag tussentijds nog boven de 78 dollar per vat, het hoogste niveau in drie maanden, na vorige week met meer dan 6 procent te zijn gestegen. Brent-olie, de internationale benchmark, werd tussentijds rond de 83 dollar per vat verhandeld, eveneens het hoogste niveau in drie maanden.

Beleggers houden de situatie in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten, nadat het Witte Huis de door Iran gesteunde Houthi-militanten de schuld gaf van de drone-aanval. President Joe Biden, die heeft geprobeerd een uitbreiding van de oorlog tussen Israël en Hamas te voorkomen, zei dat de VS op de aanval zullen reageren.

Amerikaanse Republikeinse politici hebben dit weekend opgeroepen tot militaire actie tegen Iran. De oliemarkten zetten zich schrap voor een mogelijke heropleving van de sancties tegen de Iraanse olie-export. De huidige schattingen van de Iraanse export variëren van 1 miljoen tot bijna 2 miljoen vaten per dag. Als deze vaten van de internationale markt worden gehaald, zou dit volgens analisten een aanzienlijk gat veroorzaken, waardoor de olieprijs met 10 dollar per vat zou kunnen stijgen.

De maart-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 1,23 dollar lager op 76,78 dollar.