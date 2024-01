Europese beurzen verdeeld gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag verdeeld gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 484,84 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,1 procent op 16.941,71 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 7.640,81 punten. De Britse FTSE 100 sloot vlak op 7.632,74 punten. "De Europese beurzen startten de week redelijk voorzichtig, waarbij de pret morgen zal beginnen als de ECB voor het eerst inzicht krijgt in de laatste bbp-cijfers over het eerste kwartaal uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en de EU", aldus Michael Hewson van CMC Markets. "Eind deze week zou de ECB zich in de positie kunnen bevinden waarin zij probeert te rechtvaardigen dat de rente niet wordt verlaagd op een moment dat het blok zich in een technische recessie bevindt, waardoor de druk voor een voor een 'vroege'renteverlaging in april toeneemt", voegde hij toe. Later deze week volgen ook inflatiecijfers uit de eurozone en komen de Federal Reserve en Bank of England met hun rentebesluiten. Olie werd maandag rond een procent goedkoper. De euro/dollar noteerde op 1,0810. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0847 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0852 op de borden. Bedrijfsnieuws Door de toenemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten stegen de aandelen van oliereuzen Shell, TotalEnergies en BP. Shell won 1,3 procent, TotalEnergies steeg 1,0 procent en BP noteerde 0,9 procent hoger. Bayer moet miljarden aan schadevergoeding betalen aan een persoon in Pennsylvania, oordeelde een jury in de VS, die bewezen achtte dat Bayer' s onkruidverdelger Roundup non Hodgkins lymfoom veroorzaakte. Het aandeel verloor 4,6 procent. Bayer gaat in beroep. Philips heeft een akkoord bereikt met de FDA over het terugroepen van zijn beademingsapparaten. Analisten reageren bezorgd, omdat het jaren kan duren voordat de producten weer op de markt komen en Philips zijn marktaandeel dan waarschijnlijk niet meer kan terugwinnen. Philips werd 4,4 procent goedkoper. Het Zwitserse bouwmaterialenbedrijf Holcim gaat de Noord-Amerikaanse tak afsplitsen. Die kan meer dan 30 miljard dollar waard zijn. Holcim steeg 4,7 procent. Ryanair rekent op een daling van de aangepaste winst na een stijging van operationele kosten in het derde kwartaal De brandstofkosten stegen met 35 procent en ook de lonen stegen. Het aandeel steeg 4,0 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.894,35 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

