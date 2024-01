Shell en Philips vallen op in lichtgroene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht hoger geëindigd. De AEX steeg 0,3 procent op 819,91 punten.

De beursweek begon rustig, met een lege macro-economische agenda. Een rechtbank in Hongkong beval maandag de liquidatie van vastgoedontwikkelaar Evergrande, nadat het bedrijf niet met een herstructureringsplan kwam.

"Hiertegenover staat het bericht dat het in de stad Guangzhou gemakkelijk is gemaakt om een huis te kunnen kopen. Verder is er een ban ingesteld op het uitlenen van bepaalde aandelen om 'shortselling' tegen te gaan en zo de aandelenmarkt te steunen", zei investment manager Simon Wiersma van ING, die een gemengde reactie zag op de Aziatische beurzen.

"Beleggers zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Fed (woensdag) en de presentatie van belangrijke Amerikaanse techbedrijven, waaronder Apple, Microsoft en Amazon", zei Wiersma verder.

Bij het rentebesluit in december suggereerde de dotplot van de Federal Reserve drie renteverlagingen in 2024. Voor de markt was dit echter reden om nog agressiever renteverlagingen in te prijzen, volgens ING, met op enig moment zelfs zeven renteverlagingen van 25 basispunten, inclusief een eerste verlaging in maart.

Een renteverlaging in maart is volgens ING echter te vroeg "gezien de sterke groei en de krappe banenmarkt", dus het recente officiële commentaar van de centrale bank waarin de kans op een onmiddellijke verlaging werd afgezwakt, kwam niet als een verrassing.

Dat er "aanzienlijke renteverlagingen" komen, is zeker, volgens ING, dat de eerste rentestap in mei verwacht en de federal funds rate eind dit jaar schat op 4,00 procent.

Verder staan deze week twee Amerikaanse banenrapporten op de rol. Woensdag publiceert loonstrookjesverwerker ADP zijn cijfers en vrijdag volgt het rapport van de Amerikaanse overheid.

Volgens Luc Aben van Van Lanschot Kempen blijft de arbeidsmarkt in de VS "degelijk."

"Anderzijds is de banengroei van de voorbije maanden vooral te danken aan sectoren die minder gevoelig zijn voor de economische temperatuur. Wat dan weer bemoedigend is vanuit een loon- en inflatiebril bekeken", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen.

De euro/dollar noteerde maandag rond het Europese slot 0,4 procent lager op 1,0810 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 4,11 procent.

De olieprijzen daalden meer dan een procent, nadat ze vorige week nog met ruim 6 procent stegen.

Stijgers en dalers

In de AEX deed zwaargewicht Shell goede zaken met een plus van meer dan een procent, maar steeg koploper Heineken net iets harder. DSM-Firmenich maakte de top drie compleet met een winst van rond een procent.

Randstad en ABN AMRO leverden ongeveer een procent in. Philips werd na cijfers ruim 4 procent goedkoper en was daarmee hekkensluiter in de hoofdindex, hoewel een deel van het verlies wel werd goedgemaakt. De cijfers van Philips waren aan de magere kant. Zakenbank Jefferies benadrukte de daling van de onderinstroom en ING noemde het akkoord met de Amerikaanse FDA over de apneu-apparaten een zware dobber. Philips mag namelijk geen nieuwe beademingsapparaten verkopen in de VS totdat er een definitief akkoord is bereikt. En dat kan jaren duren, waarschuwt de analist. "En dan wordt het erg lastig om de marktpositie terug te veroveren."

In de AMX steeg Allfunds ruim 2 procent en ging OCI aan kop met een plus van bijna 4 procent. Alfen schaarde zich daartussen en won bijna 3 procent.

Corbion, Air France-KLM en Fugro daalden zo'n 2 tot bijna 2,5 procent. Ryanair waarschuwde vanochtend voor hoge brandstofkosten.

Ebusco steeg licht in de AScX, na de waarschuwing dat een deel van de omzet die in 2023 werd verwacht, pas in 2024 valt. Ebusco presenteerde ook een extra CEO. Jefferies merkte op dat er geen nieuwe orders werden gepresenteerd en Degroof Petercam sprak van een teleurstelling. Aandeelhouders gaven Ebusco vanmiddag toestemming om nieuwe aandelen uit te geven.

Bij de smallcaps is Avantium begonnen met een claimemissie om 50 miljoen euro op te halen. Vastned, Fastned en Pharming stegen bijna 2 procent en voerden daarmee de lijst van kleine aandelen aan. Accsys daalde bijna 3 procent.

De lokaal genoteerde aandelen Alumexx, Envipco en MKB Nedsense wonnen 3,5 tot circa 4 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven rond het slot in Europa dicht bij huis.