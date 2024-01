Video: houd techaandelen ook in 2024 vast Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Na de goede prestaties in 2023 verdienen techaandelen ook in 2024 weer een plek in de portefeuille. Dit zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: houd techaandelen ook in 2024 vast

De voorbije dagen publiceerden al een aantal grote techbedrijven zoals ASML hun resultaten, en die waren goed en zetten de beurzen opnieuw hoger, zei Juvyns. De komende dagen staan grote namen als Microsoft, Apple, Amazon en Alphabet op de agenda. De strateeg van JPMorgan wees er tevens op dat waar het voor fabrikanten steeds moeilijker wordt om prijsstijgingen door te berekenen aan consumenten, dit niet het geval is in de techsector. "Als Microsoft de prijs van de licenties verhoogt, leidt dit over het algemeen bij consumenten niet tot het afschaffen van de licentie", aldus Juvyns. "Daarnaast liggen de winstverwachtingen hoger bij techaandelen", benadrukt de strateeg. "De markt voorziet een winstgroei van meer dan 30 procent. Voor de S&P 500 in zijn geheel ligt die verwachting op 12 procent." Juvyns prefereert vooral Amerikaanse techaandelen. Bron: ABM Financial News

