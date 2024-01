Ebusco mag nieuwe aandelen uitgeven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Ebusco hebben maandag groen licht gegeven voor de uitgifte van aandelen. Dit maakte de bouwer van elektrische bussen uit Deurne na afloop van de vergadering bekend. Half december lanceerde het concern een aandelenuitgifte en de plaatsing van converteerbare obligaties, ter waarde van 59,2 miljoen euro. De bussenbouwer plaatste 5 miljoen aandelen op 5,00 euro per aandeel. Voor de converteerbare obligatie werd een overeenkomst gesloten met Heights Capital Management. Deze lening loopt af in december 2026. "We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat onze aandeelhouders tijdens dit proces hebben getoond. Met deze goedkeuring is de kapitaalverhoging van in totaal 59,2 miljoen afgerond en is onze financiële positie versterkt. Ebusco richt zich nu op 2024 en de aangepaste assemblagestrategie en plant vooruit voor de toekomst", zei CEO Peter Bijvelds in een reactie. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.