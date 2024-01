Beursblik: AI lijkt belangrijker dan kwartaalwinst Microsoft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft zal dinsdag nabeurs de resultaten over het afgelopen kwartaal presenteren, waarbij beleggers vooral benieuwd zijn naar de bijdrage van kunstmatige intelligentie bij het technologiebedrijf. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, kreeg miljarden aan investeringen van Microsoft. Nu al lijken deze investeringen bij te dragen aan betere trends voor het cloudbedrijf Azure. Analisten rekenen gemiddeld op een aangepaste winst per aandeel van 2,77 dollar in het afgelopen tweede kwartaal, volgens FactSet. Een jaar eerder in het tweede kwartaal was dit 2,20 dollar. Voor Azure wordt 28 procent omzetgroei voorzien door de analisten. De marges hebben misschien wel licht onder druk gestaan door de investeringen in AI, denkt Morgan Stanley. Met Amazon.com en Alphabet is Microsoft een van de drie grote investeerders in AI. Volgens analist Dan Ives van Wedbush is het verrijken van cloudproduct Azure met AI de kip met de gouden eieren voor het bedrijf. Hij noemt dit het "iPhone-moment voor Microsoft", dat in de twee komende jaren 25 miljard dollar extra inkomsten kan opleveren. Bron: ABM Financial News

