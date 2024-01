Beursblik: Fed zal kans op snelle renteverlaging bagatelliseren

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve zal de rente woensdag vermoedelijk handhaven op het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent, is de verwachting van de markt. Daarnaast zal de Fed vooral de kans op een snelle renteverlaging willen bagatelliseren.

"Belangrijk voor de markten zal zijn in hoeverre [Jerome] Powell terugkomt op het besluit in december", schreven valutastrategen van Monex Europe in een vooruitblik.

Bij het rentebesluit in december suggereerde de dotplot van de Fed drie renteverlagingen in 2024. Voor de markt was dit echter reden om nog agressiever renteverlagingen in te prijzen, volgens ING, met op enig moment zelfs zeven renteverlagingen van 25 basispunten, inclusief een eerste verlaging in maart.

Een renteverlaging in maart is volgens ING te vroeg "gezien de sterke groei en de krappe banenmarkt", dus het recente officiële commentaar van de centrale bank waarin de kans op een onmiddellijke verlaging wordt afgezwakt, komt niet als een verrassing.

Dat er "aanzienlijke renteverlagingen" komen, is zeker, volgens econoom James Knightley van ING, die de eerste rentestap in mei verwacht en de federal funds rate eind dit jaar inschat op 4,00 procent. De markt verwacht dat de belangrijkste rente eind 2024 op 4,50 procent uitkomt. Halverwege 2025 zal de rente zijn verlaagd tot 3 procent, denkt ING.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wijst ondertussen op de aanhoudende veerkracht van de economie. Vorige week werd bekend dat de Amerikaanse economie in het laatste kwartaal van 2023 met 3,3 procent is gegroeid, waarmee de groei veel sterker bleek dan verwacht, maar er wel een vertraging zichtbaar was ten opzichte van het derde kwartaal.

En dus komt een renteverlaging in maart inderdaad veel te vroeg, aldus Hewson. De marktkenner spreekt zelfs over de mogelijkheid van geen enkele renteverlaging in 2024, hoewel dit momenteel geen concrete optie is die wordt overwogen door de Fed. Waar de centrale bank wel rekening mee moet houden, volgens CMC, zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november.

De centrale bank wil niet beschuldigd worden van politieke inmenging en zal daarom een renteverlaging kort voor de verkiezingen willen vermijden, denkt Hewson.

"Het probleem met dat argument is echter dat ze door te vroeg de rente te verlagen ook beschuldigd kunnen worden van politiek handelen, in plaats van een beslissing alleen op basis van economische data", stelt de marktanalist.

Ondertussen koelde de PCE-kerninflatie, een van de favoriete economische indicatoren van de Fed, in december af tot 2,9 procent, wat ook iets beter was dan voorzien.

De vraag voor de Fed is nu, of deze trend kan worden doorgezet tot de gewenste 2,0 procent, zei Philip Marey van Rabobank. "De loonontwikkeling ligt ondertussen boven inflatieniveau en de Fed sluit niet uit dat deze spiraal er voor zorgt dat er zich een hobbel aftekent rond de 2,5 procent en de daling van de inflatie daar stagneert", aldus de marktanalist.

De Fed maakt woensdagavond om 20.00 uur zijn rentebesluit bekend en een half uur later geeft voorzitter Jerome Powell een toelichting.