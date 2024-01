Amazon en iRobot zetten overname niet door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon zet de overname van iRobot niet door. Dit maakten de twee Amerikaanse bedrijven maandagmiddag bekend. Als een verrassing komt dit niet, want de Europese Commissie, de toezichthouder van de EU, liet volgens The Wall Street Journal eerder deze maand al doorschemeren dat de deal zou worden geblokkeerd. De bedrijven zeiden maandag dat ze een beëindigingsovereenkomst hebben getekend die alle uitstaande zaken met betrekking tot de transactie oplost. "We zijn teleurgesteld dat de overname van iRobot door Amazon niet kon doorgaan," zei David Zapolsky van Amazon maandag. Amazon zal de maker van robotstofzuigers als Roomba, een zogeheten break-up fee van 94 miljoen dollar betalen. "De beëindiging van de overeenkomst met Amazon is teleurstellend", maar iRobot richt zich nu op de toekomst, zei Colin Angle, oprichter en CEO van iRobot. Het bedrijf kwam maandag ook met een reorganisatieplan. Dat plan moet 80 tot 100 miljoen dollar aan besparingen opleveren. Ook moeten de R&D-kosten met 20 miljoen dollar per jaar omlaag, zei iRobot. Met deze plannen gaan ongeveer 350 banen verloren. Dat is maar liefst 31 procent van het personeelsbestand van iRobot. Ook topman Angle stapt op. Glen Weinstein, iRobots Executive Vice President en Chief Legal Officer, volgt Angle voorlopig op. iRobot verwacht over 2023 een omzet van 891 miljoen dollar te rapporteren, een daling van 25 procent op jaarbasis, bleek maandag verder uit voorlopige cijfers die het bedrijf presenteerde. Ook verwacht iRobot een operationeel verlies van 265 tot 285 miljoen dollar. Het bedrijf eindigde het jaar met 185 miljoen dollar in kas. Aandelen iRobot daalden maandag voorbeurs met 18 procent. Amazon steeg licht. Bron: ABM Financial News

