Futures voorspellen verdeelde opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een verdeelde opening tegemoet. De futures op de S&P 500 en Nasdaq noteerden rond lunchtijd licht hoger, terwijl die op de Dow Jones index met 0,1 procent daalden.

De afwachtende houding in New York volgt op een overwegend lager slot op vrijdag, na een week waarin de S&P 500 en Dow Jones index hun recordstanden meermaals aanscherpten.

Een rechtbank in Hongkong beval maandag de liquidatie van vastgoedontwikkelaar Evergrande nadat het bedrijf niet met een herstructureringsplan kwam, wat aandelen op het Chinese vasteland maandag onder druk zette. De Amerikaanse notering van Evergrande, die alleen 'over-the-counter' handelt, steeg vrijdag nog 24 procent.

De beursweek begint verder rustig, met een lege macro-economische agenda, maar staat vanaf dinsdag en vooral woensdag in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. Marktkenners verwachten dat de Fed vooral tegengas wil geven nu de markt rekent op snelle renteverlagingen.

Bij het rentebesluit in december suggereerde de dot plot van de Fed drie renteverlagingen in 2024. Voor de markt was dit echter reden om nog agressiever renteverlagingen in te prijzen, volgens ING, met op enig moment zelfs zeven renteverlagingen van 25 basispunten, inclusief een eerste verlaging in maart.

Een renteverlaging in maart is volgens ING echter te vroeg "gezien de sterke groei en de krappe banenmarkt", dus het recente officiële commentaar van de centrale bank waarin de kans op een onmiddellijke verlaging werd afgezwakt, kwam niet als een verrassing.

Dat er "aanzienlijke renteverlagingen" komen, is zeker, volgens ING, dat de eerste rentestap in mei verwacht en de federal funds rate eind dit jaar schat op 4,00 procent.

Ondertussen gaat het cijferseizoen deze week in volle vaart verder, met grote (tech)namen die de boeken openen, zoals Microsoft, Apple, Amazon, Meta en Alphabet.

De euro/dollar noteerde maandagmiddag licht lager op 1,0820 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 4,11 procent.

WTI-olie en Brent schommelden tussen winst en verlies, nadat de olieprijzen vorige week nog met ruim 6 procent stegen. Zondag werd een drone-aanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië, waarbij drie Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Iran ontkent alle betrokkenheid.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse notering van Philips leverde maandag voorbeurs 7 procent in, nadat het bedrijf de boeken opende. Er was echter vooral aandacht voor de schikking die Philips trof in de VS rond de problemen met zijn slaapapneu-apparaten. ING noemde het akkoord met de Amerikaanse FDA een zware dobber. Philips mag geen nieuwe beademingsapparaten verkopen in de VS totdat er een definitief akkoord is bereikt. En dat kan jaren duren, waarschuwt de bank. "En dan wordt het erg lastig om de marktpositie terug te veroveren."

Intel sloot vrijdag 12 procent lager, nadat de chipreus met een teleurstellende outlook kwam. Maandag lijkt het aandeel licht te herstellen.

Tesla verloor afgelopen week flink terrein, maar lijkt maandag tot een procent hoger te gaan openen.

Boeing kende ook geen sterke week, door de aanhoudende problemen met een aantal van zijn toestellen. Toch steeg het aandeel richting het weekend wel en ook maandag lijkt Boeing in het groen te zullen openen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,1 procent op 4.890,97 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 15.455,36 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en scherpte zijn all time high aan tot 38.109,43 punten.