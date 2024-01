Europese beurzen zoeken richting

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenbeurzen hadden maandagochtend moeite om richting te kiezen, terwijl beleggers bezorgd keken naar het escalerende geweld in het Midden-Oosten, aan het begin van een week vol bedrijfsresultaten, economisch nieuws en rentebesluiten.

De brede STOXX Europe 600 index noteerde rond het middaguur vlak op 484,26 punten. De Duitse DAX-index daalde 0,5 procent, de Franse CAC 40 stond ook min of meer onveranderd en de Londense FTSE 100 steeg met 0,2 procent.

Deze week zullen ongeveer 100 bedrijven in de Amerikaanse S&P500-index met bedrijfsresultaten komen, waaronder Apple, Starbucks, Boeing, Microsoft en General Motors. Dit moet bewijs geven of de sterke consumentenbestedingen de Amerikaanse economie blijven stutten. Maandag is de beurt aan minder grote namen als Whirlpool en SoFi Technologies.

De Federal Reserve zal deze week naar verwachting de rente ongemoeid laten, maar beleggers zullen de commentaren van voorzitter Jerome Powell navlooien op indicaties van toekomstige renteverlagingen. Vrijdag volgt een belangrijk Amerikaans banenrapport.

In het Midden-Oosten bleven Houthi-rebellen uit Jemen gedurfde aanvallen uitvoeren om de mondiale zeevaart te verstoren en het Amerikaanse leger in een direct conflict te lokken. Drie Amerikaanse soldaten werden in het weekend gedood bij een aanval van een drone in Jordanië nabij de grens met Syrië. Tientallen mensen raakten gewond.

Volgens RBC kan dit een kantelpunt zijn dat het spookbeeld doet opdoemen van een meer substantiële Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog in het Midden-Oosten tussen Israël en Hamas.

De olieprijs was stabiel. WTI-olie voor maart werd 0,1 procent duurder op 78,06 dollar per vat en Brent olie kostte 83,00 dollar, vrijwel gelijk aan vrijdagavond.

De euro/dollar noteerde op 1,0816. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0885 op de borden.

De rendementen op Europese staatsleningen stonden lager, omdat de marktverwachtingen voor renteverlagingen door de ECB werden versterkt door uitspraken van François Villeroy de Galhau van de Franse centrale bank. "De ECB geeft de markt de vrije teugel en de verwachte lage groei en inflatiecijfers zouden de verwachting van snelle renteverlagingen kunnen voeden", stelde Commerzbank.

Bedrijfsnieuws

Door de toenemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten stegen oliereuzen Shell, TotalEnergies en BP met 1,5 tot bijna 2 procent.

Bayer moet miljarden aan schadevergoeding betalen aan een persoon in Pennsylvania, oordeelde een jury in de VS, die bewezen achtte dat Bayer' s onkruidverdelger Roundup non Hodgkins lymfoom veroorzaakte. Het aandeel verloor 5 procent. Bayer gaat in beroep.

Philips heeft een akkoord bereikt met de FDA over het terugroepen van zijn beademingsapparaten. Analisten reageren bezorgd, omdat het jaren kan duren voordat de producten weer op de markt komen en Philips zijn marktaandeel dan waarschijnlijk niet meer kan terugwinnen. Philips werd 7,3 procent goedkoper.

Het Zwitserse bouwmaterialenbedrijf Holcim gaat de Noord-Amerikaanse tak afsplitsen. Dit kan meer dan 30 miljard dollar waard zijn. Holcim steeg bijna 4 procent.

Ryanair rekent op een daling van de aangepaste winst na een stijging van operationele kosten in het derde kwartaal De brandstofkosten stegen met 35 procent en ook de lonen stegen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 noteerden vrijwel ongewijzigd.

De Amerikaanse beurzen namen vrijdag gas terug en sloten overwegend lager. De S&P 500 daalde 0,1 procent op 4.890,97 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 15.455,36 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en sloot op 38.109,43 punten.