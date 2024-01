Beursupdate: Philips onderuit in lichtgroene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft maandagochtend een briesje in de rug, ondanks het koersverlies voor Philips, terwijl de meeste Europese beurzen kleine verliezen laten zien.

Rond elf uur steeg de AEX met 0,3 procent naar 820,32 punten.

Voorbeurs waren er cijfers van Philips, maar die kregen geen applaus. Verder is de beursagenda vandaag vrijwel leeg.

Naast een groot aantal Amerikaanse zwaargewichten die de komende dagen met resultaten komen, is er ook veel aandacht voor het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdagavond.

"Economische cijfers in de VS wijzen op een gunstig klimaat voor de markten, met een veerkrachtige groei, een afnemende inflatie en het vooruitzicht van renteverlagingen", aldus CIO Mark Haefele van UBS. De Zwitserse bank denkt dat de Fed de rente in mei voor het eerst zal verlagen. "Maar dat vereist wel dat de economie verder zal afkoelen."

De euro/dollar daalde maandagochtend naar 1,0827 en de obligatierentes in zowel de VS als Duitsland daalden met ongeveer 5 basispunten.

Ook de olieprijs daalde vanochtend, ondanks de drone-aanval in Jordanië, waarbij 3 Amerikaanse soldaten werden gedood.

In Azië was het beeld maandag verdeeld. "Een rechter in Hongkong heeft geoordeeld dat het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande geliquideerd moet worden. De handel in het aandeel is vanmorgen na een koersval van 20 procent stilgelegd", merkte investment manager Simon Wiersma van ING nog op. "Verder is er een ban ingesteld op het uitlenen van bepaalde aandelen om 'shortselling' tegen te gaan en zo de aandelenmarkt te steunen."

In reactie op deze berichten sloot de Hang Seng-index in Hongkong vanmorgen 0,8 procent hoger. De beurzen op het vasteland van China eindigden echter in het rood.

Stijgers en dalers

In de AEX was Shell koploper met een koerswinst van 1,5 procent.

Sectorgenoten RELX en Wolters Kluwer stegen tot een procent en ASML gaf de koerswinst van vorige week een vervolg met een winst van een half procent.

IMCD en AkzoNobel leverden daarentegen rond een procent in en Philips werd na cijfers zelfs 6 procent goedkoper. De cijfers van Philips waren aan de magere kant. Zakenbank Jefferies benadrukte de daling van de onderinstroom en ING noemde het akkoord met de Amerikaanse FDA over de apneu-apparaten een zware dobber. Philips mag namelijk geen nieuwe beademingsapparaten verkopen in de VS totdat er een definitief akkoord is bereikt. En dat kan jaren duren, waarschuwt de analist. "En dan wordt het erg lastig om de marktpositie terug te veroveren."

In de AMX was Aperam de enige overtuigende stijger, met een winst van circa een procent. Allfunds steeg licht. Air France-KLM en Corbion daalden ruim 3 tot bijna 4 procent. Ryanair waarschuwde vanochtend voor hoge brandstofkosten.

Ebusco won ruim 2 procent in de ASCX, ondanks de waarschuwing dat een deel van de omzet die in 2023 was verwacht, pas in 2024 valt. Ebusco presenteerde ook een extra CEO. Jefferies merkte op dat er geen nieuwe orders werden gepresenteerd en Degroof Petercam sprak van een teleurstelling.

Bij de smallcaps was Avantium de grootste daler met een koersverlies van 12 procent. Het bedrijf kondigde voor het weekend een claimemissie aan.

Bij de lokaal genoteerde aandelen won Onward Medical bijna 2 procent. Het aandeel is erg volatiel. NX Filtration daalde met ruim 2 procent en wist daarmee deels te herstellen van een steviger verlies eerder op de ochtend.