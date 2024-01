Valuta: dollar houdt zich sterk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar houdt zich sterk maandag, na sterke cijfers over Amerikaanse bedrijfsactiviteit in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. De euro/dollar noteerde op 1,0828, tegen 1,0855 vrijdagavond. "Dit is een belangrijke macroweek, met een rentebesluit van de Fed en toelicting van Powell woensdag en het Amerikaanse banenrapport op vrijdag", stelde Peak Trading Research. Swisquote Bank zag de dollar wat aansterken op maandag ten opzichte van voor het weekend. Als de inflatiecijfers een draai maken en de plannen van de Fed om de rente te verlagen doorkruisen, dan zal er meer vraag komen naar de dollar, volgens analist Ipek Ozkardeskaya. "Iedereen verwacht dat de dollar zwakker wordt, maar er zijn ook enkele scenario's waarin de munt juist sterker wordt." Ook als andere grote economieën nog slechter presteren dan verwacht wordt, zullen de rentes buiten de VS sneller moeten worden verlaagd en dat zou de dollar steunen. Dit jaar heeft de dollar tot nu toe het sterkst gepresteerd van de munten van G10-landen en opkomende markten, en dat komt waarschijnlijk omdat de economische groei in de VS goed stand houdt, volgens Chris Turner van ING. "Dat betekent dat de Fed de renteverlagingen niet hoeft te overhaasten", aldus Turner. Omdat seizoensmatige factoren gunstig blijven voor de dollar in januari en februari, is het volgens Turner "voorbarig om te beweren dat de dollar zijn dalende trend gaat hervatten." Vorige week daalde de euro 0,4 procent tegenover de dollar. Bron: ABM Financial News

