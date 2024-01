ING verhoogt koersdoel Signify Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor Signify verhoogd van 26,00 naar 28,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van analist Marc Hesselink. De kwartaalcijfers die Signify vorige week presenteerde, waren volgens Hesselink min of meer in lijn met de verwachtingen. De autonome groei viel iets tegen, maar daar stonden weer betere marges tegenover, merkte hij op. Wel liet de kwartaalupdate volgens ING nogmaals zien hoe lastig de marktomstandigheden zijn. Een sterke vraag naar energie-efficiënte internetverbonden oplossingen kan de cyclische zwakte in het niet-verboden segment niet opvangen, aldus Hesselink. Signify slaagt er wel in een hoog rendement op de kasstroom te realiseren, en dat is ook het meest aantrekkelijke in het verhaal, volgens ING. "Maar dit zal niet leiden tot een herwaardering van het aandeel", voorziet Hesselink. Bron: ABM Financial News

