Degroof: Ebusco stelt teleur

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Het is teleurstellend dat Ebusco zijn verwachting voor de omzet in 2023 moest verlagen, nadat deze halverwege december nog werd bevestigd. Dit stelde Degroof Petercam maandag in een analistenrapport. Dat wijst erop dat het zicht op de realisatie van omzet laag is en gevoelig voor tegenvallers in certificering en logistiek, volgens analist Luuk van Beek. Weliswaar is de omzetverwachting voor 2024 met hetzelfde bedrag verhoogd, maar ook deze verwachting blijft gevoelig voor de logistieke risico's en mogelijke problemen bij de opschaling van de productie, voorziet Degroof Petercam. De bank heeft een Houden advies met een koersdoel van 5,00 euro en zegt voorzichtig te blijven over het aandeel. Ebusco steeg maandag 2,1 procent naar 4,18 euro. Bron: ABM Financial News

