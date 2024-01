Jefferies: "Ebusco meldt geen nieuwe orders"

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco kondigde maandag de benoeming aan van een co-CEO en een vertraging van een deel van de omzet, maar de grootste zorg blijven de nieuwe orders, waar geen update over werd gegeven. Dit schreef analist David Kerstens van Jefferies maandag in een rapport.

In de tweede helft van vorig jaar werden slechts 81 bussen besteld, tegen 303 in de eerste helft van het jaar, en 1.222 bussen in 2022. Ebusco streeft naar meer dan 3.000 bussen per jaar op de middellang termijn.

De nieuwe co-CEO Frank Meurs ondersteunt CEO Peter Bijvelds die zich voortaan geheel richt op de bedrijfsstrategie, productontwikkeling en verkoop. Voor de vertrekkende COO Bob Fleuren is nog geen opvolger gevonden.

Het uitstel van de overdracht van voltooide bussen bij assemblagepartners, in combinatie met langere verschepingstijden door de problemen in de Rode Zee, zorgden voor een deel van de verschuiving van de omzet van 2023 naar 2024. Voor 2023 wordt nu gerekend op 115 tot 130 miljoen euro omzet in plaats van 145 tot 155 miljoen euro.

Ebusco verlaagde in december reeds de omzetverwachting van 145 tot 165 miljoen euro naar 145 tot 155 miljoen euro, op basis van 250 tot 300 bussen, nadat in augustus de eerdere verwachting van 550 tot 600 bussen voor 2023 al was losgelaten.

Wel bevestigde Ebusco dat de EBITDA in de tweede helft van het jaar aanzienlijk beter zal zijn dan het verlies van 43,5 miljoen euro in de eerste helft van het jaar, toen verstoringen van de aanvoerketen en tekorten aan werknemers het bedrijf parten speelden.

Jefferies heeft een Underperform advies met een koersdoel van 4,00 euro. Het aandeel Ebusco stond maandag 1,6 procent hoger op 4,16 euro.